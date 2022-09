¿Crisis en ESPN?: Vignolo amagó con irse, Ruggeri Vs Bulos

Sin embargo, el relator llevó tranquilidad y aclaró: “No, la verdad es que yo soy muy fiel a ustedes y pronto voy a volver”. Para cerrar el momento, Sebastián Vignolo insinuó que en breve saldrá una entrevista con Lautaro Martínez a través de la plataforma de streaming del canal: “Imagínense con quién vinimos a hablar hace un ratito, lo van a ver dentro de un tiempito por Star +”.

QUEPASAENESPNVIGNOLOAMAGOCONIRSECRUCERUGGERIBULOSFOTO3.jpg ESPN parece estar en crisis en lo periodístico luego de que Sebastián Vignolo amenazara con irse y del cruce que tuvieron Oscar Rugger y Federico Bulos.

El sábado 20 de agosto de 2022, el periodista de 47 años abandonó la Argentina rumbo a Europa “por motivos laborales”. Y recaló en Milán tras haber estado algunos días en Madrid (España) y en Londres, Inglaterra, donde conoció las instalaciones de Chelsea.

En las redes sociales se especuló con una probable futura entrevista a Lionel Messi en París y una visita al Estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid. Incluso, un usuario de Twitter manifestó que ya estaría arreglada con Ruggeri la presencia de ambos para el partido entre “El Merengue” y Betis del próximo 3 de septiembre por LaLiga. “Volvería a relatar en ESPN Premium recién el 11 de septiembre para ´El Superclásico´ entre Boca y River en ´La Bombonera´”, se animaron a mencionar otras personas.

QUEPASAENESPNVIGNOLOAMAGOCONIRSECRUCERUGGERIBULOSFOTO4.jpg ESPN parece estar en crisis en lo periodístico luego de que Sebastián Vignolo amenazara con irse y del cruce que tuvieron Oscar Rugger y Federico Bulos.

Por otro lado, en el mismo programa, “El Cabezón” Ruggeri explotó de bronca contra Federico Bulos en medio de un debate en el que defendió la idea de juego que propone Marcelo Gallardo durante una charla acerca de los distintos técnicos del fútbol argentino. Luego de que el panelista nombre a varios entrenadores destacados, el exjugador lo cruzó haciendo referencia a que no nombró al “Muñeco” Gallardo entre ellos.

Tras el encuentro por Copa Argentina entre River Plate y Defensa y Justicia, el equipo periodístico del mencionado ciclo televisivo habló sobre la “escuela de fútbol” que tiene cada DT. Diego Fucks abrió juego en el panel y propuso el tema para que sus compañeros discutan. Oscar Ruggeri y el “Negro” Bulos fueron los más contundentes y no se guardaron nada. Ante esta situación, el “Chavo” Fucks le puso un freno al cruce entre los dos protagonistas.

“No creo que los técnicos de esta rama no piensen que Gallardo es un gran técnico. Yo creo que en la línea de Beccacece están Gabriel Milito, Fernando Gago, Gabriel Heinze y estos técnicos creo que tienen una técnica visible de juego muy mostrada y que no es la única, tienen un estilo que enamora, visible en el último tiempo”, lanzó el “Negro” Bulos haciendo referencia a algunos estrategas argentinos según su estilo de juego.

QUEPASAENESPNVIGNOLOAMAGOCONIRSECRUCERUGGERIBULOSFOTO5.jpg ESPN parece estar en crisis en lo periodístico luego de que Sebastián Vignolo amenazara con irse y del cruce que tuvieron Oscar Rugger y Federico Bulos.

“El Cabezón” Ruggeri lo escuchó atentamente y le respondió de manera picante: “¿Y la de Gallardo qué es entonces? Yo no puedo creer 'Cai' lo que estoy escuchando. ¿Vos decís que todos esos técnicos dudan que Gallardo es solamente un líder?”. En ese momento, Diego Fucks interrumpió la discusión: “Muchachos, a los dos. Antes de que se indignen, perdón. Es simplemente un tema, algo que está dando vueltas y que lo ponemos en consideración. No es para que se indignen. Es más, Gallardo es la suma de todos ellos porque ellos juegan de una sola manera contra viento y marea y Gallardo tiene un montón de sistemas”.

La producción de ESPN sorprendió a Daniel Arcucci con una inesperada amenaza el pleno programa en vivo. El periodista reemplazó a Sebastián Vignolo en la conducción del ciclo vivió un momento incómodo en el que también participaron sus compañeros. Oscar Ruggeri se prendió en la charla y reveló un detalle polémico en referencia al “Pollo” Vignolo.

“Soy el técnico y me están haciendo una sugerencia. Me dicen 'Hacé esto si no te rajamos'. Y el tema es liberarlos. Es que soy interino, soy como el 'Negro' Ibarra. Yo estoy confirmado hasta el viernes, pero ojo si me va muy bien eh”, soltó Daniel Arcucci sobre lo que le comunicaron por parte de la producción. Los integrantes del equipo periodístico escucharon atentamente las palabras del conductor y, con alguna que otra risa, opinaron.

90 MINUTOS de FUTBOL Hoy en VIVO | RIVER GOLEO EN CHACO | F90 F12 (01/09/2022)

Más contenido en Urgente24:

Rating: Telefe lastimó y El Nueve levantaría histórico ciclo

Matt Damon en Palermo tras guerra legal por millonario error

Interna K por Carlos Maslatón (sospecha de Hebe y Verbitsky)

Los 7 peores errores que cometes al hacer sexo oral

Sigue el éxodo en A24: periodista se muda a C5N