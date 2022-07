Chiqui Tapia y Beligoy, en la mira por los robos de Barracas

Aquí se debe considerar la transparencia, la honestidad -que pareciera que no la hay- y esperar para que, algún día, se empiecen a publicar los audios del VAR en el fútbol argentino. Esto último, es algo sustancial para el bien de los seguidores de este deporte.

En ese contexto, Claudio Tapia designó a Jorge Baliño como su nuevo Pablo Dóvalo. Para quienes no lo conocen, Dóvalo es un juez que dirigió a Barracas Central en el ascenso de 2021 en siete partidos y ninguno lo perdió: fueron cuatro triunfos y tres empates.

image.png Pablo Dóvalo, árbitro amigo del Chiqui Tapia.

Por su parte, Jorge Baliño, bombero y colegiado de 42 años, ya dirigió al 'Guapo' en dos partidos en la presente liga y en ambos ganó, por supuesto, con polémica.

En la fecha 6, los barraqueños derrotaron 2 a 1 a San Lorenzo y Baliño no le cobró un claro penal al 'Ciclón' por una falta sobre Adam Bareiro. Además, a los azulgranas le anularon un gol a favor por un offside -de VAR- que no existió.

Y el pasado martes (26/7), lo conocido. A Patronato le quitaron dos goles válidos: en uno se sancionó offside -pero que no debía ser tal por la habilitación tras pase de un rival- y otro tanto que fue anulado para regalarle un penal a Barracas Central en la jugada anterior. Todo 'digitado' por la tecnología.

"En las decisiones trascendentes se actuó y se sancionó bien", remató Baliño post partido.

image.png Jorge Baliño.

El juez no será 'parado' por AFA y volverá a dirigir este fin de semana, en el encuentro entre Colón de Santa Fe e Independiente, por la 11° fecha de la Liga Profesional.

Federico Beligoy

Tras el escándalo frente al 'Patrón', Federico Beligoy -Director Nacional de Arbitraje- ratificó las decisiones arbitrales en el Islas Malvinas. ¿Acaso nos toma por sonsos?

"Está perfectamente anulado el primer gol de Patronato porque fue lo que sucedió, vimos lo que pasa, tengo todo tipo de imágenes. Pega en el jugador de Patronato, en claro offside, se marcaron las líneas. Lo que me dicen es que en la televisión dijeron que fue un disparate y eso se transmite al campo de juego. Claro fuera de juego porque rebota en su compañero", mencionó Beligoy.

Y continuó: "Después viene un gol de Patronato, pero previo a ese gol se ve por la cámara 7, y trabajamos con las mejores imágenes. Si después la tele no las muestra no es problema nuestro. Tenemos evidencia clara que hubo un toque artero en la pierna del jugador de Barracas, ahí se activa el protocolo de penal. Nos dimos cuenta que hubo infracción dentro del área".

image.png Federico Beligoy, ex árbitro y actual Director Nacional de Arbitraje.

Cuando la moneda siempre -o casi siempre- cae para el mismo lado comienzan las suspicacias, las dudas y todo tipo de acusaciones. Beligoy es cómplice del Chiqui Tapia en todo esto.

"De a poco se terminará la impunidad de (Claudio) Tapia y (Federico) Beligoy", dijo Pablo Lunati, árbitro retirado de la actividad en 2016. Además, el 'Loco' explicó todo lo que sucedió en el Barracas Central-Patronato y le apuntó a Diego Ceballos y Sergio Zoratti.

En el partido en cancha de All Boys, el VAR no estaba en Ezeiza (en referencia al predio de AFA que se ubica allí) sino en un camioncito cerca de la cancha. Saben quién era el VAR? Diego Abal. Y saben quién más estaba? Si gente, Diego Ceballos En el partido en cancha de All Boys, el VAR no estaba en Ezeiza (en referencia al predio de AFA que se ubica allí) sino en un camioncito cerca de la cancha. Saben quién era el VAR? Diego Abal. Y saben quién más estaba? Si gente, Diego Ceballos

https://twitter.com/PabloLunati22/status/1552101342596005890 Saben quien era el QUALITY manager? O sea el que los controlaba? Seeee Sergio Zorati !!!! Mano derecha de @beligoy yyyyyyy saben que ?????? Aunque no lo crean ??? Quien estaba en el camioncito también????? Seeee FEDERICO BELIGOY ! NO MÁS PALABRAS SR JUEZ !!!!TODA LA RUNFLA JUNTA. — Pablo Lunati (@PabloLunati22) July 27, 2022

Diego Ceballos fue asistente del VAR en el escandaloso Barracas vs. Patronato. El árbitro no dirigió en la Primera División por bastante tiempo, luego de su participación en un robo histórico en la Copa Argentina 2015, que fue el Boca 2 - 0 Rosario Central.

En su regreso a las canchas, Tapia lo acomodó en los partidos del conjunto barraqueño. Antes en la B, ahora en la A.

https://twitter.com/VarskySports/status/1552120784004567043 Diego Ceballos, aquel de la final de Copa Argentina entre Boca y Rosario Central, fue el responsable del AVAR en el partido entre Barracas Central y Patronato. En junio de 2021, no le cobró este penal a Atlético de Rafaela ante Barracas Central. pic.twitter.com/zetzferD3P — VarskySports (@VarskySports) July 27, 2022

https://twitter.com/botinesenweb/status/1457460553060859907 OTRO ESCÁNDALO MÁS Y VAN…#BarracasCentral, el equipo del @tapiachiqui, volvió a ser favorecido por un impresentable arbitraje de Diego Ceballos, que expulsó insólitamente a Álvarez de #SanMartinSJ cuando iban 9’ del ST y el partido estaba 1-0.



¿Así ascenderá @barracascentral? pic.twitter.com/c1zK4IRE7T — Botines & Escritorios (@botinesenweb) November 7, 2021

