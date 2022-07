Escándalo: Beligoy avaló el robo de Barracas a Patronato

Sobre el final del primer tiempo, Nicolás Castro, del 'Patrón', fue -bien- expulsado por roja directa y la situación se volvió cuesta arriba para los de Sava. Cabe aclarar que su equipo marcha último en la tabla de los promedios y a ocho puntos de Central Córdoba de Santiago del Estero, club que hoy está logrando la permanencia en Primera División.

En ese contexto, las polémicas siguieron y todas perjudicaban a Patronato, o mejor dicho, beneficiaban a Barracas Central -hoy 18° en la tabla del descenso-.

Antes de ello, en el minuto 66', el paraguayo Cristian Colmán adelantó al conjunto barraqueño en el partido empujando el balón sobre la línea y dándole a los de Sergio Ramos la parcial ventaja de 1-0.

De todas maneras; con la angustia del primer gol mal anulado y con un hombre menos, Patronato llegó a la igualdad en el minuto 75' del segundo tiempo, gracias a un remate -con desvío previo- de Jonás Acevedo que se coló en el arco de Maximiliano Gagliardo. Ahí sí, los entrerrianos establecieron el 1-1.

Los ánimos seguían caldeados en el banco de suplentes de Patronato y el grito de Acevedo llegó en forma de desahogo para el entrenador Facundo Sava y todo su cuerpo técnico. Pero había tiempo para más...

Sobre el final del partido, y en un impecable contraataque, Raúl Lozano -lateral derecho del 'Patrón'- clavó un golazo desde afuera del área y todos fueron a abrazarlo, ya que significaba la victoria en un partido clave por la permanencia en la A, aún quedando un largo camino por recorrer en la Liga Profesional de Fútbol.

¿Pero qué pasó? Otra vez el VAR intervino. Desde Ezeiza, la cabina se comunicó con Jorge Baliño para que revisara un posible penal en favor de Barracas, previo al 2-1 de Lozano. El juez se acercó al monitor y sancionó la pena máxima de manera más que insólita. Luego de varias repeticiones, Baliño "compró" la caída de Brian Calderara y señaló el tiro desde los 12 pasos -que luego terminó en manos de Facundo Altamirano-, además de quitarle la ventaja al equipo rojinegro.

Mal anulado el primer gol por supuesto offside de Axel Rodríguez. Era 1-0 para Patronato. Mal cobrado el penal para Barracas Central. El partido debía seguir 2-1 en favor de los del 'Colorado' Sava.

Para colmo, el 'Guapo' ganó el encuentro sobre el final, gracias al cabezazo del colombiano Sebastián Rincón en el 91' de juego.

Barracas, en la misma cancha, había sido favorecido frente a San Lorenzo por el mismo árbitro, Jorge Baliño. El colegiado no le cobró un claro penal al 'Ciclón' por foul a Adam Bareiro, además de que a los azulgranas le hayan anulado un gol por un offside que no existió.

Me dan ganas de llorar, ir a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida, dijo Facundo Sava, entrenador de Patronato, una vez terminado el partido ante Barracas Central Me dan ganas de llorar, ir a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida, dijo Facundo Sava, entrenador de Patronato, una vez terminado el partido ante Barracas Central

Luego del pitazo final, todo Patronato se le fue al humo a Jorge Baliño y el equipo arbitral. Ellos fueron los responsables de que el equipo del 'Chqui' Tapia ganara. Desvirtuaron todo.

La batalla campal en el Islas Malvinas de All Boys derivó en enfrentamientos con la policía y con la detención de Juan Barinaga, Matías Pardo, Axel Rodríguez, Justo Giani y el entrenador de arqueros del 'Patrón', Damián González.

Los futbolistas continúan en la Comisaría 10ma de Floresta, donde están acompañados por algunos dirigentes del club de Paraná. Este miércoles (27/7) deberán declarar, pero están definiendo si lo harán de forma presencial en la Fiscalía o si lo harán por zoom de manera virtual, comentó Tyc Sports.

Federico Beligoy

El Director Nacional de Arbitraje habló con el programa Fútbol 910 de Radio La Red y respaldó al arbitraje en las jugadas polémicas del partido entre Barracas Central y Patronato. "El primer gol está bien anulado porque es offside. Las cuatro decisiones tomadas por el VAR están bien sancionadas", sentenció.

Y agregó: "Esto empieza con una desinformación periodística en la primera jugada. Desde la transmisión y el banco de suplentes se dijo que era un escándalo el offside cobrado, y estuvo bien sancionado. Nosotros usamos el VAR para darle herramientas al árbitro, cuando estemos preparados y la AFA lo crea conveniente pasaremos los audios del VAR"

image.png Que alguien le alcance una tele a Beligoy... inexplicable robo de Barracas Central a Patronato por la Liga Profesional. (Foto: NA).

