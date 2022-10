Carlos Tévez: Del elogio a Gallardo a la chicana a River

La derrota dejó a River Plate sin chances de ser campeón del torneo, algo que era difícil pero matemáticamente posible hasta el tropezón de ayer.

image.png Alejo Veliz y Facundo Buonanotte festejan el segundo de Rosario Central ante River. (Foto: Prensa Rosario Central).

Las formaciones de River fue: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Héctor David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez, José Paradela, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero; Esequiel Barco y Lucas Beltrán.

La de Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Javier Báez, Facundo Almada, Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte, Mateo Tanlongo, Kevin Ortiz, Gino Infantino, Ignacio Malcorra; Alejo Véliz.

Consumados los 90' hubo una fiesta Monumental -en el pleno sentido de la palabra- para homenajear a Marcelo Gallardo, quien dirigió su último encuentro de local en el Millonario, luego un ciclo que terminará con una duración de ocho años y medio.

Pasaron videos en la pantalla grande del estadio, rememorando los grandes momentos de la gestión del Muñeco. Desde Núñez tiraron fuegos de artificio y se leyeron todo tipo de cartas para rendirle tributo al gran ídolo riverplatense.

Juan Fernando Quintero le dedicó el siguiente texto al DT:

image.png

Marcelo Gallardo no se quedó sin hablar: "Esto es demasiado para mi, más de lo que creía que pude tener".

El técnico saludó a las madres de todos los presentes y recordó a la suya: "Ella era la que me esperaba después de cada entrenamiento, me abrazaba y me acompañaba a todos lados. Se sentaba en la platea y me esperaba para darme ese abrazo que tanto quería. Gracias por haberme dado la vida, vieja".

Ya nos volveremos a ver en esta vida, cerró, convirtiendo al Monumental en un mar de lágrimas Ya nos volveremos a ver en esta vida, cerró, convirtiendo al Monumental en un mar de lágrimas

image.png Marcelo Gallardo y otro recuerdo imborrable para la retina del hincha de River: su despedida.

Dato curioso: el primer partido dirigido por Marcelo Gallardo como DT de River, en el Monumental, fue ante Rosario Central. Esa fue su primera victoria en Núñez: venció 2-0 a los canallas con goles de Teófilo Gutiérrez y Leonardo Pisculichi.

Del elogio

Mucho se especuló en la semana acerca de la visita del Apache con la delegación de Rosario Central. Tévez defiende los mismos colores que su amado Boca y logró amargar la despedida de Marcelo Gallardo, director técnico que lo amargó en más de una oportunidad cuando Carlitos todavía era jugador.

Entre los cruces más sobresalientes, el Tévez futbolista sufrió al Muñeco en la final de la Supercopa Argentina 2018 y la Copa Libertadores de ese año, con las caídas 0-2 y 1-3, respectivamente, vistiendo la casaca boquense.

Ahora, devenido en el rol de entrenador, CAT (iniciales de Carlos Alberto Tévez) se presentó con su Rosario Central y propuso un duelo interesante jugando al contraataque y aprovechando los espacios que River le concedió.

En tal sentido, el mandamás del Canalla se encontró con MG en la previa al cotejo. Hubo un afectuoso saludo con abrazos y, allí, Carlos Tévez le dedicó un gran elogio:

Sos el mejor, le dijo Tévez a Gallardo Sos el mejor, le dijo Tévez a Gallardo

https://twitter.com/Kathu_Ok/status/1581790571089211394 "Sos el mejor" de Carlos Tevez a Marcelo Gallardo.



Esto es entender el fútbol y separar el sentimiento https://t.co/Lzl5M5MWrw — Katia González (@Kathu_Ok) October 16, 2022

A la chicana

El DT del conjunto rosarino recordó su rivalidad con River y lanzó un mensaje que enojó a los Millonarios y que enorgulleció a los de Boca.

"Hace frío, eh", le dijo el Apache a sus colegas en el banco de suplentes.

https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1581812341288865794 "Hace frío eh", dice Tevez en el Monumental. Su equipo le está ganando a River. Te amamos, Carlitos. pic.twitter.com/JGISBSsnIa — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) October 17, 2022

