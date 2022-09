Bomba: Sebastián Beccacece deja Defensa y Justicia

En los números, la campaña actual de Defe es muy mala: marcha 21° en el campeonato de Primera División. Aún así, el Halcón se está clasificando a la siguiente Copa Sudamericana por sus 10° colocación en la tabla anual.

En cuanto a su renuncia, se acordó que si el club no confirma rápidamente a un reemplazante, seguirá su cuerpo técnico por un tiempo. Aunque sin el propio Beccacece.

image.png Sebastián Beccacece renuncia a Defensa y Justicia.

¿Espera el llamado de Román?

La repentina renuncia de Sebastián Beccacece vuelve a abrir la puerta de Boca Juniors, equipo al que ha sido vinculado, más que nada, en este último tiempo.

"Estoy abierto a cualquier posibilidad. A mi no me llamó nadie, si el día de mañana me llaman se sabrá, nosotros como grupo de trabajo estamos dispuestos a sentarnos y a escuchar. Pero no solo por Boca, por cualquier club, es un privilegio que nos vengan a buscar y a ofrecernos un puesto", le respondió el técnico a Mariano Closs, ante la pregunta del periodista sobre un posible llamado desde el Consejo de Fútbol que maneja Juan Román Riquelme.

Además, el ex DT de Independiente y Racing tuvo un pequeño cruce con la comunicadora Alina Moine, quien le consultó si su enfrentamiento con Marcelo Gallardo estaba atado a una candidatura para tomar las riendas del Xeneize.

"Yo no sé si sos de seguir las redes sociales y demás, pero el otro día hablaste con Mariano Closs aquí en este canal (ESPN) y, luego de expresar ciertas cosas por aquel altercado con Marcelo Gallardo, el hincha de Boca empezó a hablar de una postulación tuya para ir al equipo Xeneize. ¿Cómo lo tomaste?", lanzó la conductora de ESPN.

"Primero no sigo las redes. Segundo, yo creo que un entrenador habla primero de los futbolistas. A lo largo de estos seis años en Argentina, y lo que nos tocó estar en el exterior, a la hora de un llamado hipotético... van a mirar eso", contestó Beccacece.

image.png Sebastián Beccacece, ¿el hombre elegido para suceder a Ibarra?

