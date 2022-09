Alina Moine se la picanteó a Beccacece por Marcelo Gallardo

"Lo importante es que se hable del espectáculo. Si yo hice algo que no debía, ya fui expulsado. Pero ya está, no pasó nada", reveló 'Becca', finalizado el encuentro.

Sin embargo, en los últimos días, se volvieron a prender las llamas de un cruce que parecía haber quedado en el olvido.

En exclusiva con ESPN F12, programa conducido por Mariano Closs, Sebastián Beccacece rompió el silencio y recordó el episodio ocurrido en el estadio 'Tito' Tomaghello:

"Yo en eso puntual cometí algo que no debía haber echo y me fui expulsado. No me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo (Gallardo) porque me parece desubicado", comenzó el rosarino.

"Cuando uno se cree con la autoridad moral de decirle al otro qué está bien o mal cuando hay alguien que imparte justicia me pareció un acto arrogante y prepotente y yo respondí", indicó el mandamás del Halcón.

No importa quién está enfrente, si ganaste 14 títulos, 20, 50 o no ganás ninguno. A mi me parece que para uno genere en el otro la autoridad de qué hay que hacer tenés que responder vos de una manera ética y moral a lo largo del tiempo de una manera intachable. Y eso no ha pasado porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera ha sido increíble. Entonces ya se instala que el que gana no se lo toca o que hay que cuidarlo, concluyó el técnico de Defensa y Justicia

En esa línea, Closs le preguntó a Beccacece sobre un posible llamado de Juan Román Riquelme para dirigir a Boca Juniors.

"Estoy abierto a cualquier posibilidad. A mi no me llamó nadie, si el día de mañana me llaman se sabrá, nosotros como grupo de trabajo estamos dispuestos a sentarnos y a escuchar. Pero no solo por Boca, por cualquier club, es un privilegio que nos vengan a buscar y a ofrecernos un puesto", estableció.

image.png Sebastián Beccacece dando indicaciones en un partido ante River Plate.

Alina Moine

La periodista de ESPN dialogó con Sebastián Beccacece en la noche del lunes (5/9), tras el empate 0-0 entre los de Varela y San Lorenzo, por la decimoséptima jornada de la Liga Profesional.

Yo no sé si sos de seguir las redes sociales y demás, pero el otro día hablaste con Mariano Closs aquí en este canal (ESPN) y, luego de expresar ciertas cosas por aquel altercado con Marcelo Gallardo, el hincha de Boca empezó a hablar de una postulación tuya para ir al equipo Xeneize. ¿Cómo lo tomaste?"

"Primero no sigo las redes. Segundo, yo creo que un entrenador habla primero de los futbolistas. A lo largo de estos seis años en Argentina, y lo que nos tocó estar en el exterior, a la hora de un llamado hipotético... van a mirar eso. Yo vuelbvo a insistir: así como expresé en la situación particular con (Marcelo) Gallardo, también dije que era el mejor entrenador de los últimos diez años, pero viste cómo es... queda lo malo", desglosaba Beccacece, instante anteriores a que se cortara la comunicación con los estudios de ESPN.

Enseguida, Alina Moine tomó la palabra y dejó una picante declaración: "Ay, qué pena, justo lo perdimos... porque era algo de lo que se había charlado", dijo, con una sonrisa picaron dibujada en su rostro.

Beccacece Alina.jpg Alina Moine cruzó a Sebastián Beccacece al aire en ESPN. (Foto: Captura Twitter @SC_ESPN).

