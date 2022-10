'Wado', a lo Néstor Kirchner; todo PASO y bálsamo en Brasil se busca

Todo PASO

De Pedro no sólo apuntó a Milman. Parte de su acusación consistió en un hilvanado que pasó por Patricia Bullrich y llegó hasta Mauricio Macri. Hace tiempo que el oficialismo trata, sin éxito, de vincular al macrismo con el atentado, lo que tiene, por supuesto, un trasfondo electoral. La debilidad que tiene el frente de todos en esa materia lo obliga a recurrir a diferentes maniobras para potenciar sus posibilidades, a la luz de la encuestas, escasas. La principal es el intento de eliminar las PASO, una herramienta que en la oposición consideran vital para dirimir sus diferencias internas, cada vez más profundas, y resolver las candidaturas. Entró a la Cámara de Diputados finalmente esta semana un proyecto de ley que había sido ampliamente promocionado para eliminar las elecciones primarias. Se trata de una iniciativa del diputado rionegrino Luis Di Giácomo, de un bloque aliado al oficialismo. El texto no es del Frente de Todos, pero el ministro de Pedro le dijo a El Destape que el sentir mayoritario dentro de la coalición de gobierno es por la abolición de las PASO y que, en todo caso, al único que falta convencer es al Presidente.

digiacomo.jpg El diputado rionegrino Luis Di Giacomo, autor del proyecto para eliminar las PASO. Twitter/@DiGiacomoLuis

Alberto Fernández reivindicó defendió las primarias al mismo tiempo en que su proyecto reeleccionista consigue adeptos, como el camionero Hugo Moyano, que viene de conseguir una paritaria del 107% para su gremio. La cuestión de las PASO también abre una grieta dentro del propio oficialismo. Fernández sabe que una interna es la última carta para que su ilusión reeleccionista tenga algún viso de realidad. Máximo Kirchner le respondió que ningún Presidente compite en primarias, y recordó que él nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su madre, la Vicepresidente, de postularlo como cabeza de fórmula. Si no prestó acuerdo aquella vez, mucho menos lo haría ahora, enemistado con el Presidente. El hijo de Cristina Kirchner además puso en duda que ella finalmente sea la candidata a Presidente el próximo año. Habló del desgaste que significa un nuevo mandato, pero también dejó traslucir las dificultades competitivas que podría afrontar la exPresidente. Dijo que de haber sido candidata en 2019, habría ganado. No hizo una referencia similar sobre la actualidad. Sin embargo, hay un ‘operativo clamor’ para que CFK asuma el desafío de representar al peronismo en las elecciones del próximo año. Uno de los que empuja esa empresa es Axel Kicillof. Aunque no se sabe si lo hace por un interés real de que la Vice sea candidata o por una estrategia defensiva para que no lo elijan a él como postulante presidencial. Kicillof quiere reelegir como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Cristina Kirchner, por su parte, reapareció para impugnar el aumento en el valor de las cuotas que el Gobierno les autorizó a las prepagas. A la Vicepresidente le resultó “francamente inaceptable” el ajuste de 13,8% que podrá aplicar la salud privada. Más allá de los cruces con las empresas del sector, el mensaje de CFK vino a eclipsar el festejo de Sergio Massa por la media sanción del proyecto de Presupuesto en la Cámara de Diputados, algo que además contribuyó a la crisis opositora. La ‘ley de leyes’ obtuvo un amplio acompañamiento. Hasta Máximo Kirchner prestó su voto a pesar de que no colaboró para el quórum y de que el texto está cimentado en el acuerdo con el FMI al que él se opuso. La queja de la Vicepresidente, que en el fondo discute la política de precios, es la 2da de la era Massa. De todos modos no faltaron las suspicacias sobre si el corazón de la crítica no apuntaba a las relaciones empresariales del ministro de Economía.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1585260264580349953 Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2022

En este clima en el que la interna oficialista no cesa y la expectativa electoral es cada vez más nubosa, en el Frente de Todos esperan que una suerte de bálsamo se produzca este domingo en Brasil, donde Lula da Silva y Jair Bolsonaro se disputarán la Presidencia en un histórico balotaje. El Gobierno espera festejar una victoria de Lula que le inyecte ánimo. La última encuesta de la consultora Genial/Quaest, como otras que se conocieron hasta el momento, le da ventaja pero por primera vez en su línea histórica ubica el resultado en la franja del empate técnico. Lo más probable parece ser una victoria del líder del PT, pero con el desempeño que Bolsonaro mostró en la primera vuelta y que las encuestas no pudieron predecir, hay una sensación de moneda en el aire que dificulta aventurar un resultado preciso. No vaya a ser cosa que en ese tema en el Frente de Todos también se queden con las ganas.

https://twitter.com/felipnunes/status/1586462947601428481 1/ A última pesquisa Genial/Quaest para a eleição presidencial mostra, em votos totais, Lula com 46% e Bolsonaro com 43%, empatados na margem de erro. Ainda há 5% de indecisos. É a primeira vez que a série histórica da Quaest capta um empate técnico entre os candidatos. pic.twitter.com/lrf9Jac07f — Felipe Nunes (@felipnunes) October 29, 2022

