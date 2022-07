Cristina Kirchner asumió la Presidencia

“Esta mañana (8/07) leí en Clarín que Ternium (Grupo Techint) acaba de comprar por US$460 millones una fábrica de caños sin costura en Louisiana, Estados Unidos, casi el doble de los US$200 millones (que se necesitan para el gasoducto Néstor Kirchner).

Yo quiero ayudar, créanme, pero ayudar no es callarse y esconder la mugre debajo de la alfombra. No no no, así no se ayuda. Se ayuda diciendo la verdad. Si estamos o estoy equivocada, que me convenzan pero no a fuerza de que no hay que decir eso. A mí con argumentos y razones me llevan a cualquier lado, a las trompadas y cachetazos a ninguno. Que lo sepan todos y todas”.

Mostrándose al frente de la gestión, Fernández de Kirchner también criticó la política de planes sociales y dedicó parte de su discurso a analizar las corridas cambiarias desatadas en los últimos años.

Lo insólito del caso es que aún con el gráfico en la mano, evitó reconocer que las corridas empezaron gracias a la brillante y espectacular idea de imponer un cepo en 2012, luego de haber tirado la casa por la ventana para la reelección 2011. No peor ciega...

image.png Cristina Kirchner mostrando con color azul en el gráfico que su cepo fue el otro chispazo en la City porteña para que se prenda fuego el peso argentino y los ahorristas huyan hacia el dólar.

De todas maneras, es notable cómo la vicepresidenta ya se presenta frente a los argentinos como la dirigente que está al mando de la gestión, discutiendo los temas de agenda, reorientando el relato oficial y hasta convocando a la oposición para resolverlos.

¿Y el presidente? Seguramente, en Tucumán, se encargará de recitar a algún prócer o cantante de los 60's o 70's u 80's para hablar y decir nada. El lunes (11/07), otra vez a ponerse el casco.

Más contenido en Urgente24

Cristina Kirchner se enojó con la presentadora (Video)

La "renuncia de Alberto Fernández" en LN+ explotó

"Dólar a $400", $10 billones y los llamados que no alcanzan

BCRA detonado mientras el dólar supera los $300

Movimientos en el Ejército: Adiós al 'soldade' Pereda