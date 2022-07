BCRA detonado mientras el dólar supera los $300

Con una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula subas de $ 1,11 contra $ 0,99 de aumento en los primeros cuatro días de la semana anterior Con una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula subas de $ 1,11 contra $ 0,99 de aumento en los primeros cuatro días de la semana anterior

El protagonismo de la jornada se lo llevan los dólares financieros, especialmente el Contado Con Liquidación -CCL- que ya supera el piso de los $290, mientras el dólar MEP -o bolsa- roza los $280.

image.png

Por su parte, el Riesgo País, y con ello la probabilidad de que el gobierno entre en default, baja con respecto a ayer pero sigue estando en niveles altos, siendo este el tercer más alto e la región. En este momento, el índice elaborado por el JP Morgan se sitúa en los 2.616 puntos básicos.

BCRA en rojo

El Banco Central -BCRA- sigue acumulando jornadas con ventas de mucho volumen, preocupando el horizonte y la falta de insumos. En la jornada de hoy la entidad monetaria de deshizo de US$ 80 millones en el MULC, mientras que la demanda para el pago de energía estuvo en los US$ 170 millones. Con esta nueva compra, en la semana que esta a una rueda de terminar, el BCRA lleva acumulados cerca de US$ 500 millones destinados a la energía, según fuentes del mercado.

Al 30/6, las reservas netas del BCRA se ubicaron en US$ 8.357 millones: las reservas líquidas fueron negativas en US$ 2.122 M, mientras que US$ 3.588 M correspondieron a oro y 6.891 M a DEG. Las reservas totales llegaron a US$ 42.787 M.

image.png

