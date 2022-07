La construcción, paralizada por el salto del dólar blue

"Todo lo referente a iluminación, lámparas y electrónica, viene de afuera y lo poco que se ofrece es al dólar del día. Cemento, hierro, aluminio, también se está cotizando de esa manera. Los corralones prácticamente no venden. Los que sí lo hacen te entregan lo justo y necesario. Nadie vende cantidad ni te permite generar stock. Te dicen que esperes un poco, apuestan a un valor de dólar más alto para el mes próximo", añadió en diálogo con el sitio 'iProfesional'.

La salida de Martín Guzmán de Economía y la disparada del dólar blue llevaron a fuertes aumentos de precios de los materiales de construcción, y a que muchos proveedores no quieren vender...

dolar blue.jpg La construcción entró en una parálisis.

El directivo se refirió al precio creciente de los corralones a la hora de determinar el avance o no de las obras en este contexto. "Te venden como para que no frenes la obra por completo, pero no mucho más que eso. La construcción había recuperado el nivel de funcionamiento de la etapa incluso anterior a la presidencia de Mauricio Macri. Este contexto vuelve a tirar todo abajo", dijo.

López señaló a las terminaciones como los insumos más afectados por el escenario actual del 'blue' en alza y el caos político. "Grifería, la electrónica del ascensor, las calderas, las pinturas: todo está impactado por este problema del dólar. Los presupuestos están parados. Algunos proveedores incluso recomiendan esperar algunos días porque si tienen que cotizar hoy fijarían todo a un dólar del orden de los 260 pesos, al menos", aseguró.

"Hoy el presente es complejo. No existen los precios de referencia y eso pasa porque no se sabe cuánto vale el dólar. Hoy los proveedores no quieren vender porque no saben a qué precio se van a poder reponer los productos", explicó Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU), al diario 'El Cronista'.

Según explicaron desde el sector de la construcción, hoy no es momento para comprar materiales. "En un mismo día el proveedor me pasó dos listas de precios. La primera por la mañana y a la tarde volvimos a tener una actualización de precios que del viernes a hoy es del 20%", explicó un actor que trabaja con el mercado de cerramientos de aluminio.

Por otra parte, el titular de la SCA señaló que los inconvenientes con precios y materiales van a duplicar los tiempos de entrega de las unidades nuevas. "Ahora la demora se irá a los 3 meses, aproximadamente. Estábamos en uno y medio. Todavía falta saber, además, cómo este movimiento del dólar afectará los costos de la mano de obra, que también aumentarán más allá de que cotice en pesos. Lamentablemente, los efectos de este salto del paralelo complicarán todos los números del sector", aseveró.

Más allá de la General Paz

En provincia de Buenos Aires, los valores de los insumos expresaron un alza de al menos 20% sólo durante la jornada del lunes. Así lo reconocieron fuentes ligadas a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

Y afirman que los presupuestos pactados a lo largo de la semana pasada resultaron desactivados por los proveedores también en las últimas horas.

"Los corralones redujeron drásticamente la disponibilidad de cemento, hierro y acero para la venta. Eligen guardar la mercadería a la espera de los nuevos valores por el salto del dólar. No faltan los casos de comercializadores que quieren aplicar incrementos adicionales a compras hechas de forma anticipada. En tanto tienen el control de la mercadería imponen nuevas reglas para la entrega de lo ya abonado", afirman.

-------------

