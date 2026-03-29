YPF y los dramáticos plot twists de la Argentina libertaria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2037644989740585262&partner=&hide_thread=false Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos hoy por el fallo del tribunal de Apelaciones de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF.



De esta manera termina una pesadilla… pic.twitter.com/NwxcAzg73S — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 27, 2026

Aún así todos quisieron adjudicarse la victoria judicial. De Milei al kirchnerismo, pasando por Macri. Pero el que tuvo su revancha fue Axel Kicillof, autor intelectual de aquella expropiación y vapuleado luego del fallo de Preska. El gobernador bonaerense se vio reivindicado. Y, paradójicamente, quien colaboró para eso fue el propio Milei. Porque si bien, el Presidente lo atacó a más no poder por el fallo de Preska -además de que ideológicamente está en contra de las estatizaciones- la estrategia judicial de su gobierno se basó en defender ese principio que Kicillof sostuvo todo el tiempo: ley nacional mata estatuto corporativo.

¡Dramático plot twist de la Argentina libertaria! ¡Milei y Kicillof, un solo corazón!

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ahora_play/status/2037590417282150906&partner=&hide_thread=false TRIUNFO DE ARGENTINA EN EL FALLO DE YPF: "LE DAN LA RAZÓN A KICILLOF"



En #MMD analiza @SebastianMaril con @maximmontenegro & @ClaveBursatil:



"Cuando Milei habló, le dio la razón a Kicillof: la ley soberana no puede estar por debajo de un estatuto." pic.twitter.com/g3V6drm86e — Ahora Play (@ahora_play) March 27, 2026

Milei se ufano de que tuvo que “arreglar las cagadas” de Axel, pero el fallo de la Cámara de Apelaciones reveló que no hubo tales deposiciones, por lo que el ‘Javo’ quedó pedaleando en el aire. El Presidente nos quiere convencer que fueron sus viajes a USA y sus encuentros con Donald Trump los que posibilitaron el fallo de la victoria. Conocedores de la justicia estadounidense descartan esa influencia de la política local en los tribunales y ni siquiera María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica y parte del equipo jurídico, se animó a afirmar con contundencia que todo fue producto de las fotos que el Presidente se sacó con el POTUS en cuanto lugar pudo.

¡Pero quién te quita lo bailado, Milei! El fallo YPF llegó en el momento justo, en medio de la hecatombe de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete no se puede sacar de encima el escándalo del viaje en avión privado a Punta del Este, a lo que se sumó la aparición de propiedades sospechosas. Quiso salvarse con una conferencia de prensa, pero terminó hundido hasta los tobillos porque no pudo explicar nada en medio de un pataleo contra periodistas. Encima el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita avanzan a paso raudo en una causa por enriquecimiento ilícito que, de mínima, ya demostró que Adorni no pagó por aquellos vuelos, sino que fue su amigo Marcelo Grandio, quien gozó de contratos con la TV Pública. Al enemigo, ni justicia; pero al amigo, un programa de televisión.

A Adorni salen a abrazarlo entre todos, como ese amigo que dio mal la última materia de la carrera, al grito de “operación, operación”. El ministro coordinador no tiene pensado renunciar ni el Presidente quiere echarlo. Pero ya tiene nuevo apodo: el 48 (político). Atención, quinieleros.

¿Cuánto puede durar la euforia de YPF y su aprovechamiento por el Gobierno? Si las naftas siguen aumentando, posiblemente los primeros que se olviden del fallo de Nueva York sean los automovilistas. Y después todos los consumidores que vean el impacto de esa suba en el precio de otros productos. El aumento del petróleo por efecto de la guerra USA-Israel-Irán fue derechito a los surtidores (¡+20% desde que arrancó el conflicto!), y de ahí a toda la cadena. Por algo el Gobierno dispuso aumentar el corte de bioetanol en las naftas. ¿Cómo se llama la obra? ¡Intervención del Estado! Otro dramático plot twist. Y todo porque ya proyectan una inflación del 3% para marzo, mientras el Gobierno pone techo a las paritarias en el 2%. Se acentúa así el sesgo de caída real del salario, que acumula 5 meses en esa tendencia, y le mete fuerza al hit del momento: “No llego a fin de mes”.

Claro que para ‘Toto’ Caputo es todo producto de que los medios eligen contar esa parte del vaso. Por suerte, los tenemos a Federico Sturzenegger con sus gráficos en los que tiene que ocultar información para que se parezcan algo al optimismo que pretende inocular. Eso también fue histórico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlorGutierrezp/status/2036824944772866218&partner=&hide_thread=false Ministro, se le olvidó una línea: las empresas de hasta 5 trabajadores. No es un universo menor: son el 70% de los empleadores en Argentina

https://t.co/z3rVQoTV32 https://t.co/4EhlZQ7eex pic.twitter.com/6fd5FYjkBL — Florencia Gutierrez (@FlorGutierrezp) March 25, 2026

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