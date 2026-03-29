“Histórico”, gritó Javier Milei. Y todos sabemos que el Presidente no usa esa palabra livianamente para cualquier cosa. Excepto cuando la usa livianamente para cualquier cosa, que es casi siempre. Pero en este caso tiene razón. En Nueva York la Argentina consiguió dar vuelta la sentencia que la obligaba a pagarle a un fondo buitre al menos US$16 mil millones por la expropiación de YPF. ¿Se acuerdan? 2012, tiempos del kirchnerismo vamosportodista, pero sobre todo de déficit energético, importaciones onerosas de combustibles y, cómo no, dólares escasos.
ÁCIDO ARGENTINO
YPF y los dramáticos plot twists de la Argentina libertaria
Milei y Kicillof, un solo corazón con YPF. ¿Cuánto dura la euforia del fallo si siguen aumentando las naftas?
El descubrimiento de Vaca Muerta, con sus volúmenes de petróleo y gas como para hacer dulce, volvió tentador reestatizar el control de la vieja compañía, entonces en manos de la española Repsol. Algún mala onda -nunca faltan- dirá que la oportunidad del anuncio coincidió con un declive de la imagen de Cristina Kirchner tras la tragedia de Once, ocurrida 2 meses antes. Minucias, diría un periodista pelado.
¿Y quiénes iniciaron el juicio por la presunta expropiación irregular? ¿Repsol? ¡No! La familia Eskenazi, “los expertos en mercados regulados” -otra vez un periodista pelado- que los Kirchner promovieron para “nacionalizar” la gestión de YPF. Ese grupo tenía una porción minoritaria del paquete accionario y reprochó en Nueva York que el Estado argentino no ofertó por él, como indicaba el estatuto de la petrolera. Pero en el interín, Petersen (los Eskenazi) quebró y los derechos de litigio fueron a parar al fondo británico Burford, al que la jueza Loretta Preska le dio la razón en primera instancia.
Pasaron los años y ahora la Cámara de Apelación neoyorkina dictó “not so fast, Lori” y anuló su fallo. Así el país no tendrá que pagar la abultada indemnización que había concedido la Preska. Argentina 1. Burford -40% en la cotización de sus acciones.
A lo largo de los 4 gobiernos que atravesó el litigio la posición argentina fue, en líneas generales, siempre la misma: el estatuto de una empresa no está por encima de la ley nacional. Preska desconoció eso, pero la Cámara de Apelaciones lo validó y confirmó que, en definitiva, la expropiación se ajustó a derecho. Aún así aparece por ahí Mauricio Macri para insistir en que la estatización fue “ilegal”. ¿Cómo era la historia esa del japonés que estuvo 40 años en la selva sin saber que la guerra había terminado?
Aún así todos quisieron adjudicarse la victoria judicial. De Milei al kirchnerismo, pasando por Macri. Pero el que tuvo su revancha fue Axel Kicillof, autor intelectual de aquella expropiación y vapuleado luego del fallo de Preska. El gobernador bonaerense se vio reivindicado. Y, paradójicamente, quien colaboró para eso fue el propio Milei. Porque si bien, el Presidente lo atacó a más no poder por el fallo de Preska -además de que ideológicamente está en contra de las estatizaciones- la estrategia judicial de su gobierno se basó en defender ese principio que Kicillof sostuvo todo el tiempo: ley nacional mata estatuto corporativo.
¡Dramático plot twist de la Argentina libertaria! ¡Milei y Kicillof, un solo corazón!
Milei se ufano de que tuvo que “arreglar las cagadas” de Axel, pero el fallo de la Cámara de Apelaciones reveló que no hubo tales deposiciones, por lo que el ‘Javo’ quedó pedaleando en el aire. El Presidente nos quiere convencer que fueron sus viajes a USA y sus encuentros con Donald Trump los que posibilitaron el fallo de la victoria. Conocedores de la justicia estadounidense descartan esa influencia de la política local en los tribunales y ni siquiera María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica y parte del equipo jurídico, se animó a afirmar con contundencia que todo fue producto de las fotos que el Presidente se sacó con el POTUS en cuanto lugar pudo.
¡Pero quién te quita lo bailado, Milei! El fallo YPF llegó en el momento justo, en medio de la hecatombe de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete no se puede sacar de encima el escándalo del viaje en avión privado a Punta del Este, a lo que se sumó la aparición de propiedades sospechosas. Quiso salvarse con una conferencia de prensa, pero terminó hundido hasta los tobillos porque no pudo explicar nada en medio de un pataleo contra periodistas. Encima el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita avanzan a paso raudo en una causa por enriquecimiento ilícito que, de mínima, ya demostró que Adorni no pagó por aquellos vuelos, sino que fue su amigo Marcelo Grandio, quien gozó de contratos con la TV Pública. Al enemigo, ni justicia; pero al amigo, un programa de televisión.
A Adorni salen a abrazarlo entre todos, como ese amigo que dio mal la última materia de la carrera, al grito de “operación, operación”. El ministro coordinador no tiene pensado renunciar ni el Presidente quiere echarlo. Pero ya tiene nuevo apodo: el 48 (político). Atención, quinieleros.
¿Cuánto puede durar la euforia de YPF y su aprovechamiento por el Gobierno? Si las naftas siguen aumentando, posiblemente los primeros que se olviden del fallo de Nueva York sean los automovilistas. Y después todos los consumidores que vean el impacto de esa suba en el precio de otros productos. El aumento del petróleo por efecto de la guerra USA-Israel-Irán fue derechito a los surtidores (¡+20% desde que arrancó el conflicto!), y de ahí a toda la cadena. Por algo el Gobierno dispuso aumentar el corte de bioetanol en las naftas. ¿Cómo se llama la obra? ¡Intervención del Estado! Otro dramático plot twist. Y todo porque ya proyectan una inflación del 3% para marzo, mientras el Gobierno pone techo a las paritarias en el 2%. Se acentúa así el sesgo de caída real del salario, que acumula 5 meses en esa tendencia, y le mete fuerza al hit del momento: “No llego a fin de mes”.
Claro que para ‘Toto’ Caputo es todo producto de que los medios eligen contar esa parte del vaso. Por suerte, los tenemos a Federico Sturzenegger con sus gráficos en los que tiene que ocultar información para que se parezcan algo al optimismo que pretende inocular. Eso también fue histórico.
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