Transporte: Santa Fe acelera al Gobierno para que subsidie la SUBE

Posteriormente, aseguró que "Esto rompió el sistema que venía funcionando hace 22 años, lo que llevó al aumento del boleto".

Actualmente, en la provincia de Santa Fe, el boleto se encuentra en $940 (al igual que en Rosario y Córdoba), aunque todo parece indicar que un nuevo cuadro tarifario se está aproximando.

CABA y el interior: Diferencias

En relación a la decisión tomada en CABA, Poletti sentenció: "Todas las medidas que se tomen en Buenos Aires sin que repercuta en no subsidiar la demanda a los santafesinos a nosotros no nos involucra porque si le sacan subsidios a CABA y no los distribuyen federalmente es lo mismo".

A raíz de eso, remarcó que desde la Red de Intendentes siguen priorizando el proyecto de ley que fue enviado a Cámara de Diputados y que se tratará este jueves en la comisión de transporte.

No obstante, Poletti exigió: "Queremos que subsidien la SUBE, que vuelva el Fondo Compensador o que el impuesto al combustible que pagan los santafesinos quede en la ciudad".

Qué pasa con el transporte en Santa Fe

La UTA se declaró en estado de alerta ante la posibilidad de que los empresarios no abonen la totalidad de los salarios. Dentro de ese crítico contexto, este jueves, a través de un plenario de delegados, los trabajadores definirán las medidas a seguir considerando cuánto dinero reciban hoy en concepto de los haberes correspondientes al mes pasado. Esto tiene que ver con que las empresas anticiparon que no pueden abonar el incremento previsto para septiembre.

El comunicado aclara que se evaluarán "medidas de acción sindical" en caso de registrarse el incumplimiento por parte de los empresarios del transporte. El plazo para el pago de sueldos es el cuarto día hábil del mes, es decir, este jueves.

Según el gerente financiero del Grupo Autobuses, Víctor Zavagna, "la situación con los empleados no da para más". En tanto contó que la paritaria se firmó debido a que se había llegado a "una situación extrema" con el gremio. "Se resolvió aumentar los sueldos desde agosto, pero los salarios debieron aumentar desde mayo. Ahora tenemos deudas con los choferes por diferencias salariales por mayo, junio, julio", lamentó.

Cabe mencionar que estas deudas generan un atraso de, aproximadamente, $800.000 por cada chofer. "El reclamo de los trabajadores es genuino y la cuestión de fondo es la falta de recursos del sistema", reconoció Zavagna.

