Toma de escuelas: la Ciudad denunció a los padres de los alumnos

También por la mañana la ministra apuntó contra el kirchnerismo y responsabilizó por las tomas a los docentes. “Por los propios dichos de los chicos, algunos docentes han estado bajando línea, han estado incentivando esto. Son los legisladores del kirchnerismo que, en las reivindicaciones que les hacen decir a los estudiantes, incluyen sus propias leyes. Les hacen decir a los centros que tomen las escuelas para que les voten las leyes”.

Los alumnos del establecimiento educativo Mariano Costa fueron los iniciadores de las tomas. El operativo comenzó el viernes pasado cerca de las 18 y se extendió en todo el fin de semana. Según el Centro de Estudiantes (Cesna), la idea original era permanecer allí hasta este lunes a las 7, sin embargo por cruces entre el gobierno de Larreta y centros de estudiantes, la toma aún no tiene término.

Las críticas a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta del Mariano Costa fueron contundentes: “No hay suficientes aulas ni bancos. Hay un millón de cosas que están rotas, nuestro edificio es bastante viejo y necesita un montón de arreglos y nadie viene a resolverlo. No podemos seguir estudiando en las condiciones que estudiamos; la educación pública en CABA está fracasando".

image.png Los alumnos del establecimiento educativo Mariano Costa fueron los iniciadores de las tomas.

Los colegios que se alinearon a la medida de Mariano Costa fueron: Escuela Superior de Educación Artística, Lengüitas, Mariano Moreno, Escuela Federico García Lorca, Escuela Ernesto Padilla y el Liceo 5 Pascual Guaglianone. Además, según Clarín, hay instituciones donde hay "pernocte": el colegio Luis Pasteur, el Julio Cortázar, Lenguas Vivas, Escuela Claudia María Falcone, el Normal 8 Presidente Roca y la Juan Ramón Fernández.

Con todo, el panorama parece demasiado oscuro. Centros de estudiantes han confirmado a diversos medios que las tomas seguirán. “Lo que sí confirmamos es que la medida es por tiempo indeterminado y el miércoles volveremos a reunirnos para realizar una asamblea y definir los pasos a seguir".

De acuerdo a Clarín, en el caso del Mariano Acosta, ya fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma. Fuentes de la cartera de Educación aclararon a ese mismo diario: “Se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”.

Con respecto a la sanción para los chicos afirmó: "Van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación”.

“No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego”, se defendió Soledad Acuña en la conversación con LN+ ante las acusaciones de los centros de estudiantes.

Más contenido de Urgente24

Jugosos sueldos: cuánto ganan los embajadores de Alberto Fernández

Interna JxC: el tridente "halcón" para derrotar a Diego Santilli

Neumáticos: Fracasó la reunión en Trabajo y automotrices entran en situación crítica

PASO: Un senador cristinista, en contra de suspenderlas

Para Luis Juez, JxC termina jugando a favor de CFK