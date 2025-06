También hay malos ganadores

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/halconada/status/1926797593608171538&partner=&hide_thread=false ALERTA - AHORA: horas después de que revelamos en @LANACION que la SIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros, hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp (10 intentos) y de X (1 intento). Por ahora no lo han logrado.



Por favor, RT. — Hugo Alconada Mon (@halconada) May 26, 2025

La persecución al periodismo independiente, el caso de Alconada Mon, o a las voces disidentes, como la de Darín, profundizan el perfil autoritario que el gobierno libertario viene reflejando desde temprano. En este campo puede inscribirse la adopción por parte del canal infantil Paka Paka, administrado por el Estado, de la serie animada 'Tuttle Twins', que resulta un vehículo para bajar línea sobre todos los postulados libertarios. Desde la condena a la emisión monetaria, el señalamiento del socialismo como oprobioso, la reivindicación de la familia tradicional y el elogio a la escuela austríaca de Economía. Si se tratara de otro espacio político el que impulsa esta cosmovisión a través de una señal estatal dirigida a niños, los libertarios no dudarían en calificarlo como “adoctrinamiento”. Pero como lo que se reflejan son sus propias ideas, entonces no debería ser calificado de esa manera, sino como una defensa de “la realidad”, tal como lo expresó el influencer conocido como ‘Gordo Dan’. El tuitero, cuyo nombre real es Daniel Parisini, es la estrella del streaming libertario Carajo, pantalla desde donde se promociona que las mujeres regresen al rol de amas de casa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CarajoStream/status/1927829662358548856&partner=&hide_thread=false Se derrumba la tasa de natalidad. Hay que recuperar los valores tradicionales. La mujer cuidando la casa y el hombre trabajando. pic.twitter.com/D1inVobLlg — Carajo (@CarajoStream) May 28, 2025

La deriva autoritaria de Milei también podría traslucirse en la elección de sus aliados. No sólo Donald Trump. El secretario de Culto y Civilización (?), Nahuel Sotelo, y Agustín Laje, quien desde la Fundación Faro promueve la ‘batalla cultural’ libertaria, participaron en Hungría de la versión local del foro conservador CPAC, cuyo orador estrella fue el presidente Víctor Orban, quien comparte con Milei la aversión por el periodismo crítico y las voces disidentes al gobierno. Lo que no se queda en algo declamativo. Según denunció Human Right Watch, además de reducir los medios públicos a meros propaladores de propaganda gubernamental, el régimen de Orban controla unos 500 medios privados y dificulta el trabajo de periodistas independientes, no sólo impidiendo el acceso a la información y las fuentes oficiales, sino también creando un ambiente hostil que se vale del aparato de espionaje, lo que fue puesto en la mira por la Unión Europea. El bloque también alertó por la violación de derechos humanos en Hungría. 17 países integrantes acaban de publicar una declaración de condena por la implementación de restricciones para la comunidad LGTBIQ+. Milei vinculó directamente la homosexualidad con la pedofilia y pide todo el tiempo que se odie a los periodistas.

El Gobierno también impulsa la animosidad contra los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes reclaman mejores salarios y denuncian el desfinanciamiento de la prestigiosa institución pediátrica. Milei se muestra en una cruzada por el recorte de “curros” y de “ñoquis” que supuestamente convirtieron el hospital en “una unidad básica del kirchnerismo”. Para ello se valió de la difusión de información falsa. El Presidente dijo en una entrevista que en el Garrahan hay “953 burócratas y solo 478 médicos de planta”. Pero aquella cifra cercana al millar corresponde a lo que se clasifica como trabajadores de Logística, que engloba desde personal administrativo hasta de mantenimiento. En cambio, los trabajadores clasificados como Asistenciales, que están en contacto con los pacientes, suman 3.190 y representan el 68% del personal total. Son datos al 31/12 de 2024 y corresponden al Anuario Estadístico del Garrahan. En cuanto a los recursos destinados al funcionamiento del hospital, y de acuerdo a estimaciones en base a datos oficiales, el presupuesto asignado para este año sería un 30% inferior en términos reales al del año pasado. La causa del Garrahan cerró la grieta entre Cristina Kirchner y Elisa Carrió, que se manifestaron en apoyo a sus trabajadores. En tanto que la salud pública es la institución que genera mayor confianza en la sociedad argentina, de acuerdo a una encuesta de Alaska y Trespuntozero.

Embed Mientras desfinancian el Garrahan y la salud en general es pertinente señalar que la salud pública es la institución que le despierta mayor confianza al pueblo argentino.



En pantalla, las primeras 5.



Informe El Estado del Debate Público de mayo, con @ShilaVilker. pic.twitter.com/hhVjj1Df62 — Juan Courel (@juancourel) May 28, 2025

