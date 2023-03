Alerta: El alfajor prohibido por ANMAT por su sello "sin TACC"

Para esta enfermedad no existe un tratamiento o cura, si no que la persona deberá comenzar con una dieta que no incluya gluten en las preparaciones o en los productos en sí Para esta enfermedad no existe un tratamiento o cura, si no que la persona deberá comenzar con una dieta que no incluya gluten en las preparaciones o en los productos en sí

Por este motivo es indispensable que los envoltorios tengan en condiciones el sello de "apto" o "no apto" para celíacos ya que ese permite que los consumidores no se vean afectados ante alguna irregularidad.

