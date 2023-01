Será un caótico fin de enero: Piqueteros amenazan con acampe

La movilización será primero al Obelisco y luego se dirigirá al edificio del Ministerio de Desarrollo Social, según informaron.

La decisión se tomó luego de una reunión en donde las organizaciones sociales plantearon quejas sobre la determinación del Gobierno nacional de suspender del Potenciar Trabajo a quienes no validaron sus datos mediante la App Mi Argentina, antes del 15 de enero.

tolosa-paz.jpg Victoria Tolosa Paz, frente a otro acampe de los piqueteros sobre la Avenida 9 de Julio. Foto: captura de video.

Por su parte, Desarrollo Social se defendió y dijeron que esos beneficiarios tendrán tiempo durante enero para completar el trámite, pero recibirán solo el 50% del cobro correspondiente al mes.

Más plazo

A la Unidad Piquetera no le convencen las explicaciones de Tolosa Paz y exigen que se revierta la baja de beneficiarios, que se extienda el plazo para efectuar el trámite y que no se realice ningún descuento sobre el beneficio.

A su vez, denuncian que muchos no pudieron hacer la validación por dificultades técnicas, falta de conectividad o problemas para acercarse a un Centro de Referencia (CDR) a recibir ayuda.

Ajuste

En un comunicado titulado “El Gobierno ajusta a quienes menos tienen por pedido del FMI”, las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera fijaron su posición de rechazo a la medida de suspensión masiva de planes: “en 50 días la ministra convocó a auditoría virtual a 1.300.000 personas del Programa Potenciar Trabajo y dio de baja a 160.000. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lleva adelante la receta impuesta por el FMI. Ella junto al ministro Sergio Massa, como representantes del Frente de Todos, aplican estas demandas ajustando a los sectores que menos tienen”, dijeron.

“A los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa Potenciar Trabajo (por fallecimiento, jubilación y otras causas), que se dan sistemáticamente y no son reemplazadas, se agrega ahora la baja compulsiva de 160.000 personas del Potenciar Trabajo que, por diferentes causas, no pudieron realizar la actualización de datos. Este trámite es la excusa pero el objetivo real es el ajuste. ¿O en que quedaron las denuncias antes mencionadas sobre lxs beneficiarixs que manejaban cifras millonarias en dólares? En nada. Porque fue puro humo, para que el eje del problema sean los sectores pobres organizados y no la súper exprimidora de los precios, boletas de los servicios, transporte, alimentos, vestimenta, remedios y salud en general, y largos etcéteras, que se vuelven imposibles de costear”, agregaron.

En un extenso comunicado, los piqueteros reclamaron “el levantamiento de la totalidad y que el Ministerio cite en el distrito en el que viven a lxs trabajadorxs suspendidxs para que se les levante el programa sin pérdida del mes vigente”. Basan su reclamo en que “la Ministra se comprometió con esta Unidad Piquetera a que no dejaría a nadie sin su programa, pero fueron puras mentiras”.

Las marchas

Mónica Sulle, coordinadora del MST-Teresa Vive, precisó en declaraciones a TN, cómo serán las marchas: “Desde la Unidad Piquetera hemos decidido salir a movilizar en una jornada nacional, y en el AMBA lo haremos el miércoles 25 de enero, a las 14:00, desde dos puntos de la Ciudad de Buenos Aires: el Obelisco, y la avenida 9 de julio e Independencia, para ir al Ministerio de Desarrollo a exigir que no haya ninguna suspensión del Potenciar”.

Por su parte, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, anticipó que la movilización “es con permanencia hasta que se revierta la medida” y que se realizará bajo la consigna “El FMI ordena, Tolosa condena. Cese de los 160.000 despidos”.

