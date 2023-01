De la chistera de Sergio Massa, 2 conejos y 2 enigmas

Solicitan

agilizar las Declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario Locales, Provinciales y Nacionales para implementar

la Suspensión de Anticipos de Impuestos a las Ganancias,

prórrogas o exención según el caso de impuestos Provinciales y

venta forzosa de vientres para el cálculo del impuesto a las Ganancias.

Respecto al Banco Central,

que derogue la resolución que incrementa el costo financiero a los productores de soja,

se modifique o prevea que los productores en emergencia y/o desastre no modifiquen su condición para el acceso al crédito, y

eliminar la circular Comunicación A-7600 para productores con acopio del 5% de stock de soja y trigo del BCRA.

En cuanto a la AFIP, desean suspender

retenciones de IVA en las liquidaciones de ventas de granos y hacienda de la campaña 2022/2023, e

IVA a los Insumos (Fertilizantes, Agroquímicos, y Semillas) para la campaña 2023/2024.

Enigma

Equilibra es una consultora de economistas que conocen a Sergio Massa aunque decidieron no participar de la gestión en el Palacio de Hacienda. En su más reciente informe semanal reconocen aciertos al ministro pero también dejan en claro su escepticismo sobre cuestiones varias. Aquí el texto:

#1. "El Sector Público recomprará anticipadamente US$ 1.000 millones de bonos en dólares. Esta operación permitirá disminuir los vencimientos por un monto menor de divisas al que debería pagarse si se esperara al vencimiento. La operación tiene dos objetivos inmediatos: profundizar la baja del riesgo país y contener/moderar la brecha cambiaria financiera."

#2. " Para que caigan el dólar MEP y el CCL, los títulos que cotizan en ambas monedas deberían encarecerse más en dólares que en pesos. Esto se vería impulsado por la compra de bonos con dólares por parte del Estado y la suba de la tasa de pases pasivos que implementó simultáneamente el BCRA."

#3. "La contracara de esta operación es el uso de dólares escasos. Se perderían US$ 1.000 millones en un contexto de fuerte sequía y una meta estricta de acumulación de Reservas Internacionales Netas. Además, no se aclaró cómo pagará el Tesoro por los títulos, considerando que no dispone de liquidez en dólares para efectuar dicho pago."

#4. "En el primer día tras el anuncio, los títulos subieron hasta 5,5%, los dólares paralelos se redujeron hasta 1,8% y el riesgo país cayó 74 puntos básicos. Sin embargo, las mejorías se revirtieron el día de hoy, volviendo incierta la efectividad de la medida."

#5. "Se realizó la primera licitación de deuda en pesos del año, obteniendo un financiamiento neto de AR$ 127.000 millones (rollover de 141%). Vemos con preocupación cómo continúa empinándose el perfil de vencimientos en el segundo y tercer trimestre del año. En ese lapso vencen, en promedio, 1% del PBI -AR$ 2,5 billones- por mes."

Positivo 1

En tanto, el Ministerio de Economía festeja que logró cumplir con el recorte del déficit fiscal. Según estimaciones privadas, el Poder Ejecutivo habría terminado 2022 con un margen de sobrecumplimiento de hasta $100.000 millones que permitió, por ejemplo, llevar adelante la decisión de recomprar deuda pública en dólares.

En diciembre, de acuerdo a datos recopilados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el recorte en términos reales del gasto fue de 22,4%, el 2do. número mensual de ajuste más marcado desde queSergio Massa llegó al Ministerio de Economía.

Para la OPC el Gobierno nacional concluyó 2022 con una reducción en términos reales de 1,6% del gasto corriente, sostenido un recorte real de los subsidios (-11,3%), Bienes y servicios (-30,2%), transferencias a provincias (-9,9%) y el apartado Otros gastos corrientes, que tuvo una poda de 46,4 por ciento. Los gastos de capital, en tanto, retrocedieron 37,6%, principalmente por la caída real de transferencias de capital (-46,6%), inversión financiera (-28,4%) e inversión real directa (-9,9%).

El déficit primario habría sido de $ 2,9 billones; y el financiero, que incluye el gasto en pago de intereses de la deuda, en $ 4,5 billones.

Positivo 2

Otro festejo del equipo económico: el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difunde el INdEC, indicó que en diciembre de 2022 hubo exportaciones por US$ 6.119 millones contra importaciones que demandaron US$ 5.017 millones.

La balanza comercial registró por 4to. mes consecutivo un superávit: US$ 1.102 millones.

Las exportaciones alcanzaron en el acumulado del año un récord de US$ 88.446 millones. El dato más cercano fue hace una década, en 2012, cuando habían llegado a US$ 79.982 millones.

Por rubros, las principales continúan siendo las manufacturas de origen agropecuario (US$ 33.119 millones), seguido por los productos primarios (US$ 23.868 millones) y las manufacturas de origen industrial (US$ 23.061 millones).

Si bien las exportaciones crecieron 13,5% entre 2022 y 2021, en precios treparon 16,2%, y en cantidades decrecieron 2,3%.

Con una marcada desaceleración de las importaciones que se acentuó a partir de la puesta en funcionamiento del sistema SIRA, en un contexto de récord de agroexportaciones impulsadas por los esquemas preferenciales para la soja, los servicios sumaron US$ 7.000 millones para cumplir la meta de ingreso de divisas por US$ 100.000 millones que se propuso el Gobierno.

Pese a las exportaciones récord, el superávit comercial se redujo a la mitad: US$ 6.923 millones anuales, cuando en 2021 había sido de US$ 14.751 millones. El motivo es que las importaciones fueron récord también: se importó por US$ 81.523 millones, 29% más que en 2021, y solo en cantidades 11% más, en una economía que creció un poco más del 5%.