PREVENCIÓN
Seguridad para los chicos: Los "consejos absurdos" que repiten los padres
La Seguridad de los chicos está seriamente cuestionada desde hace varias décadas y los padres repiten consejos absurdos que nada aportan a su educación.
Hasta el día de hoy, los padres todavía siguen repitiéndoles a sus hijos frases tales como: “Si viene un desconocido, no le hables”. “Andá al baño con un amigo”. “Avisá cuando llegues”. Las mismas se repiten de generación en generación y que, muchas veces, se dicen con un tono exagerado. Sin embargo, detrás de estos consejos aparentemente “absurdos” hay una preocupación real: la seguridad de los chicos en su vida cotidiana.
La importancia de la familia en la Seguridad para los chicos
Lejos de ser simples advertencias al pasar, estos mensajes forman parte de una conversación cada vez más presente en los hogares. Según un estudio realizado por CIO Investigación para el Observatorio de Seguridad de Verisure –que no constituye estadística oficial-, “9 de cada 10 padres hablan con sus hijos sobre temas vinculados a la seguridad”, una cifra que refleja la importancia que las familias le asignan a la prevención desde edades tempranas.
Durante años, la seguridad infantil estuvo asociada casi exclusivamente al riesgo de interactuar con desconocidos. Hoy, ese enfoque se amplió. El mismo estudio muestra que en 2025 aumentó la cantidad de temas de seguridad que los padres abordan con sus hijos en comparación con 2024, evidenciando un cambio en la forma de pensar y enseñar prevención.
Seguridad para los chicos: los consejos habituales de los padres
Entre los consejos más habituales aparecen algunos como “le pido que me llame y mensajee para saber cómo está”, “no hablar con desconocidos en ninguna circunstancia”, “le recomiendo que se mueva en grupo”, “le señalo zonas peligrosas” y “le advierto sobre horarios más inseguros”; y también se podría sumar el cuidado de la exposición a redes sociales.
Este crecimiento en la cantidad de temas tratados refleja una mayor conciencia sobre los distintos riesgos a los que se enfrentan los chicos en su día a día, tanto en el mundo físico como en el digital. La seguridad deja de ser una charla ocasional para convertirse en un hábito, sobre todo, en un contexto en el que crecieron casi un 15% los robos en Argentina, según el Barómetro de Seguridad de Verisure, un instrumento de medición de la multinacional con más de 35 años de trayectoria (no constituye estadística oficial).
Los consejos de Verisure Argentina
“Desde Verisure entendemos que este cambio de comportamiento es clave para construir entornos más seguros. La prevención comienza en casa, con información clara y adaptada a cada edad, y se fortalece cuando los chicos entienden por qué reciben esos consejos y cómo actuar ante distintas situaciones”, explica Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones, de Verisure Argentina.
En definitiva, esos consejos que suenan repetidos o exagerados son el reflejo de una sociedad que está más atenta a la prevención. Porque, aunque parezcan absurdos, siguen cumpliendo un rol central: cuidar a los chicos y prepararlos para moverse con mayor autonomía.
