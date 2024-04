Santa Fe: Pullaro no quiere ser un bobo en la paritaria docente

Pero el tema de principal de la reunión paritaria docente no fue el salario, sino el Plan Asistencia Perfecta, la medida que anunció el Gobierno, por medio de la cual le pagará a los docentes que no falten un plus salarial por mes y por trimestre. Amsafé y Sadop se opusieron a este Plan, pero desde el Gobierno les aclararon que es una decisión unilateral y que no hay marcha atrás.