Rodríguez Larreta promete eliminar "la mitad de los ministerios"

Rodríguez Larreta también se refirió a la interna en Juntos por el Cambio y aseguró que disputará las PASO "contra todos los que se presenten", incluido Mauricio Macri.

"Él tiene derecho a decidir (si es candidato o no). Mi decisión de candidatura no depende de lo que hagan otros, ni Mauricio Macri ni ningún otro. Yo lancé mi candidatura independientemente de lo que hagan los demás y voy a la interna contra todos los que se presenten, sea Macri, Vidal, Morales, Carrió, los que sean", dijo el jefe de Gobierno porteño. Casualmente, no mencionó a Patricia Bullrich, quien manifestó su intención de ser candidata, y es la que más lo ha venido criticando, acusándolo de "tibio".

Para Rodríguez Larreta ir a una PASO "es lo más sano y lo más democrático": "Yo siento que estoy preparado, tengo experiencia de muchos años de gobierno", insistió.

Cuando le preguntaron por qué dice que "son estafadores" quienes abonan a la grieta, respondió que "son estafadores porque saben que con esa actitud les puede convenir para juntar un voto más pero saben que con eso estamos hundiendo el país".

Eduardo Feinmann le preguntó si lo decía por Patricia Bullrich o Mauricio Macri, y Larreta evitó confrontar: "No lo digo por nadie en particular, lo digo por los últimos 80 años de la historia argentina. Ahora, si sabiendo que con ese camino hay más frustración o fracaso y se insiste por eso, es un estafador, sabemos que por ahí no va".

"Yo me comprometo a que si soy elegido Presidente voy a dialogar con todos los gobernadores y los intendentes que la gente elija. Con algunos me pondré de acuerdo y con otros no", aseguró.

Además, consultado si le molestaron las fotos que se sacó la presidenta del PRO con los dirigentes radicales durante la fiesta de la vendimia en Mendoza, contestó que no cree mucho en "esos acuerdos".

"Yo no creo mucho en esto de los acuerdos, el único acuerdo que vale es el voto de la gente y lo digo con respeto", precisó.

Cabe recordar que, tal como informó Urgente24, la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia se convirtió este año en un evento de alto voltaje político y dejó ardiendo la interna de JxC.

La interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tuvo allí otro capítulo, cuando la ex ministra se fotografió con referentes de la UCR que están en la vereda de enfrente del jefe de gobierno porteño.

El jefe de gobierno porteño llegó primero a la provincia cuyana en el marco de su aspiración presidencial, las relaciones con sectores de la producción y la disputa interna entre radicales y el PRO allí.

El problema allí es que el designado del alcalde porteño, el diputado del PRO Omar De Marchi busca romper con la UCR y amenaza con jugar por fuera y desafiar al radical Alfredo Cornejo (cercano a Bullrich), quien competirá por volver a la gobernación y es el elegido del gobernador Rodolfo Suárez.

Es que desde el PRO consideran que tiene mayor chances si compite directamente fuera de la coalición que en una PASO. En ese contexto Rodríguez Larreta, de conocido perfil dialoguista, apostó, como es habitual, a la unidad pero sin resolver la interna, decisión que tiene como plazo límite 12 de abril.

La llegada de Patricia Bullrich sacudió la disputa opositora. Apenas pisó la presidenta del PRO Mendoza, Horacio Rodríguez Larreta ya viajaba a Rosario.

La titular del PRO aprovechó para mostrarse con los radicales más duros y disidentes, enemistados con el presidente de aquel partido, Gerardo Morales. Se exhibió con Cornejo, Rodrigo de Loredo, Gustavo Valdéz y hasta con José Luis Espert.

Bullrich consiguió foto con más dirigentes de la UCR como Mariana Juri, Facundo Manes, Rodolfo Suárez, Carolina Losada y Luis Naidenoff, todos distanciados de Morales, y por extensión de Larreta. Por lo tanto logró enviar un mensaje a las palomas: parte del radicalismo, desencantado, está dispuesto a poner las manos en el fuego por la titular del PRO. Sin embargo, ¿esto solo es una foto o se replicará en el futuro?

