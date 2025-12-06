Fin de ciclo y proyecciones 2026 del Círculo de Legisladores Nacionales

Señaló que en "la Argentina también emergen expresiones que reproducen estilos de desprecio hacia el otro, lo que dificulta la construcción de consensos y de un proyecto común de futuro".

Recordó que conceptos como el de la “casta” tienen antecedentes históricos vinculados a discursos de corte fascista y que su utilización actual "puede servir para polarizar, pero no contribuye a la gobernabilidad".

Planteó además la necesidad de abrir un debate sobre una reforma constitucional, al considerar que "la Constitución de 1994 respondió a otra etapa histórica y que hoy existen desequilibrios entre los poderes del Estado".

Finalmente, llamó a reflexionar sobre el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo reclamó que "el Estado atienda la economía real, además de las variables macroeconómicas"..

Participaron del encuentro los embajadores de Marruecos, Fares Yassir; de República Dominicana, Jorge Marte Báez; de Ecuador, Diana Salazar Méndez; de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel; y de Argelia, Lofti Sebouai y los exdiputados, Ricardo Marcos y Daniel Basile, además de académicos y empresarios.

