Polémica en el Congreso: Músicos muertos 'hablaron' vía IA

Tal accionar por parte de Boris fue sumamente cuestionado en redes sociales por sectores oficialistas, quienes lo consideraron como un "uso de personas fallecidas", además de una falta de respeto.

image.png

image.png

image.png

Para Boris, quien además ese integrante de la Comisión Directiva de la Unión de Músicxs Independientes (UMI), "es una mala señal constitucional emitir un DNU donde en la práctica legisla algo que no tiene permitido el Poder Ejecutivo en muchísimas cuestiones".

En diálogo con Página12 el artista independiente indicó que en el proyecto atenta contra "setenta años de consenso en todas las actividades de nuestra sociedad en general" y detalló:

Tanto los representantes de Cultura como los representantes de las asociaciones hicieron su tarea ad honorem. Entonces, estas 104 personas que participaron en los nueve años de gestión del Inamu lo hicieron porque tienen compromiso con la actividad musical. O sea que no se generó una estructura que produce costos y que había que eliminar. Todo lo contrario: es un ejemplo de protagonismo institucional y asociativo que no tienen ningún costo. Y transparenta fuertemente la elección de los beneficiarios Tanto los representantes de Cultura como los representantes de las asociaciones hicieron su tarea ad honorem. Entonces, estas 104 personas que participaron en los nueve años de gestión del Inamu lo hicieron porque tienen compromiso con la actividad musical. O sea que no se generó una estructura que produce costos y que había que eliminar. Todo lo contrario: es un ejemplo de protagonismo institucional y asociativo que no tienen ningún costo. Y transparenta fuertemente la elección de los beneficiarios

-------

Más contenido en Urgente24:

Jonatan Viale recluta a una ex panelista de Diego Sehinkman

Marina Calabró reemplazará a Viviana Canosa en El Observador

Habrá transporte público el día del paro, pero con horario limitado

Disculpas Rodolfo Barra, fue Jefatura de Gabinete