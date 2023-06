Patricia Bullrich está en el ojo del huracán y no lo notó

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1668658523687796737 “El voto de los cordobeses es un voto de valores, que representan la cultura del trabajo”.



En San Francisco estuve junto a @ljuez, candidato a gobernador de Córdoba, y cordobeses comprometidos con La Fuerza del Cambio. También nos acompañó @carolinalosada, que va por la… pic.twitter.com/4pNQuXRTza — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2023

No obstante, ese camino no implica, necesariamente, que Juan Schiaretti desaparezca del mapa de Juntos por el Cambio. En realidad le abre la puerta a seguir competitivo y a la expectativa de una ventana en la que pueda sumarse a la oferta que Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales pretenden ofrecer a nivel presidencial.

Posiblemente el 25 de junio sea una fecha cumbre para definir esa posibilidad. Ese día, Córdoba elegirá gobernador y se caerá por completo la excusa de Patricia Bullrich al rechazo del cordobés.

Para Larreta, la inclusión de Schiaretti debería producirse antes de las PASO. Y eso mantiene caliente la chance de que el cordobés termine declinando su precandidatura para ingresar a la interna opositora, algo que por ahora niega estar dispuesto a hacer.

Por supuesto, el frío de la relación entre Schiaretti y Larreta se mantendrá incluso hasta días después de la elección a gobernador en Córdoba. Posiblemente, el resultado de esa elección, que podría ser contundente en favor del PJ, podría darle más o menos impulso a la inclusión de Juan Schiaretti a un espacio más competitivo.

Schiaretti Randazzo P.jpg Patricia Bullrich cree que Schiaretti no se mueve más.

El gobernador cordobés insiste con la idea de un ‘frente de frentes’, incluso por delante de su propia aspiración presidencial. Por lo que un salto en medio de la campaña no es algo descabellado.

Claro, eso supondría el abandono del nuevo espacio que el ‘Gringo’ armó. Aunque se llevaría consigo a los principales actores que lo apoyaron, como Florencio Randazzo y Monica Fein, entre otros.

Por si acaso, Bullrich no parece ser la única en el centro calmo de la tormenta. En Córdoba hay otros actores que también se encuentran en esa posición, confiados de que Schiaretti se mantendrá en su corral hasta después de las PASO.

Uno de ellos es el radical Mario Negri, quien abonó a la idea de una discusión terminada. “El radicalismo en 2019 y en 2021 siempre, al igual que en esta Convención, manifestó la necesidad de una coalición amplia, que signifique acordar programas y valores. En este caso en particular, se cruza a partir del hecho que salió en forma repentina, a trece días de la elección en que pretendemos que los cordobeses acompañen la alternancia después de veinticuatro años de gobierno del peronismo, ese debate de la incorporación o no, que algunos trajeron, del gobernador, y que por supuesto generó todo ese ruido, atento a que es absolutamente inconveniente”, dijo el diputado.

https://twitter.com/ljuez/status/1668412753638244354 Estamos con @PatoBullrich y @carolinalosada en un lugar emblemático que nos une a Córdoba y Santa Fe en un esfuerzo común: La lucha contra el narcotráfico. Juntos podemos pic.twitter.com/Ic53lqN0XR — Luis Juez (@ljuez) June 13, 2023

Con sus declaraciones, reveló que en muchos casos, las PASO no son el problema si no la provincial. En ese orden, muchos de los que hoy rechazan la incorporación de Schiaretti, podrían aceptarla después del 25 de junio en caso de no quedar del lado de Patricia Bullrich.

Así las cosas, aún es imposible dar por sentado que Juan Schiaretti “ya pasó”. Más teniendo en cuenta la gran presión de una parte de la UCR por incorporarlo, ante la posibilidad de necesitar esos 6 puntos porcentuales que hoy mide el cordobés en una batalla mano a mano con Javier Milei.

