Sergio Massa congreso frente renovador Sergio Massa en el congreso del Frente renovador. Alberto Fernández recordó cuando le pidieron que no sea candidato porque iba a seguir estando en la gestión.

En esa línea, recordó otro argumento que le habrían dado –otra vez, sin mencionar quiénes- y que pareció una crítica velada a Sergio Massa, quien podría ser el candidato a presidente del espacio de Cristina y el Frente Renovador: " Me planteaban que someterse a una PASO con el Presidente participando era muy complejo porque el Presidente maneja los resortes del estado y tenía ventaja". La explicación también suele aplicarse al ministro de Economía que, de ser candidato, haría campaña mientras maneja resortes clave de la economía.

"Yo no me creo imprescindible. Creo que en favor del espacio a mí no me cuesta nada dar un paso al costado, yo soy Presidente por un deber militante y si por ese deber tengo que volver a ser militante soy militante”, concluyó al respecto.

Volviendo a la interna en el Frente de Todos, Alberto finalizó: "Ahora creo que las cosas se van ordenando y es un tiempo político de convulsión, un poquito de convulsión en el peronismo es natural también”,

Inflación al 100%

En materia económica, el Presidente admitió ante los estudiantes que “no se puede vivir con una inflación del 100 %”, pero advirtió que "la economía se está moviendo mucho" y que "creció en el primer trimestre". "Tan mal no fue la cosa", resaltó.

Sobre la suba de los precios, culpó a la guerra entre Ucrania y Rusia y a la gestión de Cambiemos: "Vos podés ver la inflación, que es muy alta en Argentina, pero también hay que ver qué pasó en el mundo. La inflación es en gran medida por la guerra. En el país la inflación se multiplicó por dos, pero Macri dejó 55 puntos de inflación".

"La inflación es un problema muy serio en Argentina, pero no arrancó conmigo", aclaró.

Relación con Cristina

Al hablar de su relación con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández respondió: "La escucho y en algunas puede tener razón y en otras no tiene ninguna".

"Cristina se diferencia de mi gobierno. Escribe cartas y saca tuits, y está bien. Esas cosas no me molestan porque finalmente dejan en evidencia que está viva la política, que no es un cuartel. Yo creía lo que creía y aún hoy lo sigo creyendo, que hubo errores y malas decisiones políticas", completó.

"Seguramente Cristina cuando critica, ve malas decisiones en el gobierno mío. La escucho y en algunas puede tener razón y en otras no tiene ninguna (razón). Pero es su posición y la respeto porque es una persona respetable", concluyó.

Otras lecturas de Urgente24:

"Él nació rico": Carrió brutal contra Macri, interna en JxC

Intendentes amigos de CFK siguen alentando a 'Wado' De Pedro

Fiscal de renombre cae en la trampa de WhatsApp

Emerenciano Sena complicado: Apareció una testigo y, ¿tiraron a Cecilia a los chanchos?