Patricia Bullrich apuntó contra Moyano: "Mafioso y violento"

Uno de los enfrentamientos más polémicos e inolvidables entre ambos ocurrió en 2001, cuando protagonizaron un duro cruce en Hora Clave, el programa de TV conducido por el periodista Mariano Grondona.

En ese entonces, la funcionaria se desempeñaba como ministra de Trabajo y Seguridad Social mientras que el sindicalista ya había logrado hacerse un nombre en la escena política con Camioneros.

En la antigua entrevista, Bullrich, sin filtro, acusó a Moyano de tener “arreglos” con la dictadura militar, de quedarse con la plata de los afiliados al sindicato y de realizar paros con intencionalidad política.

"Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente", afirmó, a lo que él respondió: "¿Qué te querés hacer? ¿La Virgen de Luján?, si acá nos conocemos todos".

"Yo no soy virgen, pero yo no robé nunca. No hablemos ahora de los dirigentes sindicales como si fueran los grandes combativos, porque lo único que tienen son sus grandes autos y sus grandes casas", replicó Bullrich.

Captura de pantalla (170).png Patricia Bullrich y Hugo Moyano mantienen una tensa y harta conocida relación relación que data de varios años.

Un cruce más actual ocurrió hace unas semanas. En diálogo con LN + la dirigente opositora le pidió a modo de chicana al gremialista que, en caso de que JxC triunfe en las presidenciales del próximo año, se quede tranquilo y pasivo como ahora en medio de la severa crisis política y socioeconómica.

“Que le haga un compromiso a la sociedad que se va a quedar calladito la boca como se calla la boca ahora”, expresó reclamándole coherencia en sus actos

Otro de fines del año pasado: “Hay que cambiar la concepción retrógrada del modelo sindical argentino porque permite que haya más sindicatos que trabajadores", afirmó al inaugurar las oficinas de la CTE en CABA

"Los cargos no pueden ser hereditarios, de por vida: el padre le deja el sindicato al hijo como si fuera una empresa familiar", cerró en una clara alusión al manejo que el sindicalista y su hijo Pablo Moyano hacen del sindicato de Camioneros.

