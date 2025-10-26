"Pasamos de contar con 37 diputados a tener 101 y de sumar 6 senadores a alcanzar los 20"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1982624932019454001&partner=&hide_thread=false “PASAMOS A CONTAR CON 101 DIPUTADOS Y 20 SENADORES, A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE TENDREMOS EL CONGRESO MÁS REFORMISTA DE LA HISTORIA ARGENTINA”



La ayuda de Donald Trump

Milei calificó como “histórica e inédita” la ayuda recibida por Washington en la crisis financiera que vivió la Argentina durante el mes de Octubre.

Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande.

“Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó en referencia a MAGA (Make America Great Again).