ACTUALIDAD Diputados > senadores > Milei

MILEI AGRADECIÓ A TRUMP

"Pasamos de contar con 37 diputados a tener 101 y de sumar 6 senadores a alcanzar los 20"

“A partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia de Argentina” auguró Javier Milei en un discurso leído y conciliador.

26 de octubre de 2025 - 23:03
Javier Milei tendrá màs diputados y senadores

La alocución triunfante fue, muy posiblemente, redactada por el equipo de Santiago Caputo: el Jefe de Estado Milei sostuvo argumentos de amplitud con los partidos provinciales pero criticó al kirchnerismo.

“Hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podremos encontrar acuerdos básico” sostuvo abriendo una etapa de negociaciones con las fuerzas dialoguistas.

El Pacto de Mayo se transformará en leyes. Vamos a poder discutir las bases para un país distinto: 2 de cada 3 argentinos ya no quiere volver al pasado. El Pacto de Mayo se transformará en leyes. Vamos a poder discutir las bases para un país distinto: 2 de cada 3 argentinos ya no quiere volver al pasado.

El primer mencionado por el presidente fue el jefe de gabinete Guillermo Francos, lo que puede haber significado una ratificación del veterano dirigente liberal.

“El esfuerzo se ha plasmado en este hermoso 41% de votos”, afirmó desde el búnker libertario en el hotel Libertador.

La ayuda de Donald Trump

Milei calificó como “histórica e inédita” la ayuda recibida por Washington en la crisis financiera que vivió la Argentina durante el mes de Octubre.

Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande.

“Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó en referencia a MAGA (Make America Great Again).

