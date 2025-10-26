La alocución triunfante fue, muy posiblemente, redactada por el equipo de Santiago Caputo: el Jefe de Estado Milei sostuvo argumentos de amplitud con los partidos provinciales pero criticó al kirchnerismo.
MILEI AGRADECIÓ A TRUMP
"Pasamos de contar con 37 diputados a tener 101 y de sumar 6 senadores a alcanzar los 20"
“A partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia de Argentina” auguró Javier Milei en un discurso leído y conciliador.
26 de octubre de 2025 - 23:03
El primer mencionado por el presidente fue el jefe de gabinete Guillermo Francos, lo que puede haber significado una ratificación del veterano dirigente liberal.
“El esfuerzo se ha plasmado en este hermoso 41% de votos”, afirmó desde el búnker libertario en el hotel Libertador.
La ayuda de Donald Trump
Milei calificó como “histórica e inédita” la ayuda recibida por Washington en la crisis financiera que vivió la Argentina durante el mes de Octubre.
“Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó en referencia a MAGA (Make America Great Again).