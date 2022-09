"Ojalá que los empresarios entiendan la legitimidad del reclamo, teniendo en cuenta que la actividad del transporte fue esencial en la pandemia", indicó.

Respecto al pedido de sindicalistas para que se implemente una suma fija para paliar los efectos de la inflación, Moyano precisó: "Algunos gremios tenemos la posibilidad de discutir y acordar algunos salarios más importantes. Por eso le hemos ratificado al Presidente [Alberto Fernández] que tiene que dar una suma fija por lo menos por 3 meses seguido o un bono para aquellos gremios que tienen salarios más bajos y no pueden llegar a cubrir la canasta básica alimenticia".

"El Presidente coincidió totalmente [con el pedido]. Estaba esperando que Massa volviera de la gira de Estados Unidos y que presentara el Presupuesto. Yo no voy a estar 3 años pidiéndole lo mismo", lanzó Moyano.

Y metió presión al Gobierno: "Le planteamos esto al Presidente y seguramente en los próximos días vamos a pedir una nueva reunión para ver qué pasa. Ojalá que el Presidente en los próximos días haga un anuncio importante para los trabajadores".

Por último, afirmó que "en ningún momento estuvo la posibilidad" de que abandonara la conducción de la CGT. "No pasó nada. Es como en todos lados, las diferencias existen. La CGT tiene que estar al lado de los laburantes. Diferencias va a haber, pero de ahí a que uno se vaya...Eso no va a pasar", sentenció.

"No pasa nada, no me voy a poner celoso por un asado, estamos todos juntos", añadió. Se refería así a su malestar luego de ser excluido de una cena con Alberto Fernández, malestar que incluso lo llevó a decir que podría irse de la CGT, aunque finalmente reculó.

