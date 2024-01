Opositor dialoguista cruzó a Milei: cambias o voto en contra

El mandatario, que hace tiempo avisó que no apoyará el proyecto de Ley si no quitan las retenciones, se preguntó: “¿Por qué se quiere corregir ese déficit con la producción; por qué pretenden gravar a la industria que genera trabajo en nuestra provincia?”. Y le tiró un dardo al presidente: “Hay industrias que pasarían de 0 al 15 % de retenciones; las sacan del mercado cuando estamos exportando y generando trabajo. Esto es no comprender la realidad, el ADN de Santa Fe y del interior productivo”.