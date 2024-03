Martín Lousteau, texto completo que enojó a hunos digitales y gobernadores UCR

Vamos aquí a la versión taquigráfica de Martín Lousteau:

DNU inviable

Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.

Voy a votar en contra el DNU, y la razón es muy sencilla: el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo: lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina, desde Gargarella y Sabsay hasta Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como lo dijo el propio Sturzenegger. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional.

Son más de 300 artículos que derogan más de 80 leyes. Y no deberíamos tener más nada que discutir. Alfonsín decía que, en democracia, las formas son el fondo. Insisto: en democracia, las formas son el fondo.

En los países donde rige el imperio de la ley, cuando alguien dice “Eso es ilegal” se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice “Eso es ilegal” se empieza: “Bueno, pero si lo hago yo que en realidad tengo buenas intenciones…” o “En realidad, lo hizo el otro antes...”.

Entonces, insisto: es ilegal.

La Gran Mentira

Y los que se llenan la boca hablando de Estado de derecho y se llenan la boca hablando de instituciones y de la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Y lo pueden justificar en algunos casos por convicción –porque las mutaron–, en otro por conveniencia, en otros por temor –porque este es un presidente y un gobierno que amedrenta, que atemoriza, que amenaza–, o también porque el fin justifica los medios. Y no es de ahora.

Voy a leer algo que dijo Aníbal Fernández en ocasión de los decretos de Néstor Kirchner: Así está en la Constitución, ¿por qué no se va a usar? Además de la necesidad y la urgencia, también se incluyó la conveniencia como factor para usarlos. ¡Mentira! Lo acaba de reconocer el senador preopinante. (N. de la R.: Mariano Recalde, kirchnerista).

Ahora lo dice Sturzenegger, quien en una entrevista manifestó: El gobierno no mandó las medidas al Congreso porque la idea es mostrar una imagen de cambio de régi men.

Bueno, la conveniencia no está entre los elementos para decidir qué curso se toma: una ley o si me conviene mandar un DNU. La Corte expresa en fallo: Para la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo corresponde descartar criterios de mera conveniencia, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de la ley o un decreto. Otro fallo: Caben descartar de plano como inequívoca premisa los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo. Bueno, la conveniencia no está entre los elementos para decidir qué curso se toma: una ley o si me conviene mandar un DNU. La Corte expresa en fallo: Para la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo corresponde descartar criterios de mera conveniencia, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de la ley o un decreto. Otro fallo: Caben descartar de plano como inequívoca premisa los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo.

El corset de 1994

Entonces, los que avalan esta herramienta hoy, o antes, a cualquier costo, en el fondo están creando un monstruo. ¿Qué monstruo? El que está escuchando que imagine al presidente o a la presidenta que más aborrece, al que más miedo le tiene. Imagine que esa es la persona que ahora está en el poder. Imagine que ahora puede usar este DNU en contra de lo que uno cree.

Bueno, eso es lo que está pasando y eso es lo que tenemos que votar. Entre 1853 –para el presidente que le gusta irse al pasado– y 1989 hubo 30 DNU. En 146 años, 30 DNU. Desde julio del 89 hasta el año 94 –es decir, con Menem, ídolo del presidente, y hasta la reforma de la Constitución– hubo 308. En 5 años, 308. Con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hubo 318. Entonces, también cuando escucho ciertas cosas... Se avalaron comportamientos que ahora se niegan. Y algunos pensamos y creemos que nunca es un buen momento para avalar esos comportamientos.

Es cierto: la reforma del 94 incorporó el DNU para acotarlo, como dijo el senador preopinante. Reitero: para acotarlo.

Puedo leer: convencionales constituyentes: García Lema, Quiroga Lavié, Ramón Mestre, Maqueda, Iturraspe..., el que quieran. Lean lo que dijeron.

¿Qué hacen falta? Circunstancias excepcionales. También podemos leer qué son las circunstancias excepcionales de acuerdo a la Corte. No son nada de lo que el DNU… El propio DNU no dice cuál es la necesidad y urgencia en los considerandos.

Que exista imposibilidad de trámite ordinario. Podría haber convocado a sesiones extraordinarias para tratar una ley espejo, como le pedimos inicialmente desde el radicalismo. No lo hizo. La senadora Losada y el diputado Tetaz presentaron una ley espejo porque el oficialismo no lo presentaba. No se trató.

Raúl Alfonsín

Hay una miríada de proyectos que van en la línea de muchas de las cosas que se hacen en el DNU. No se trata ninguno.

Otra vez: no es la conveniencia. No es que a alguien le gusta ir por esa vía, porque le parece más fácil, porque no quiere discutir, porque no quiere debatir...

Y hay otra cosa muy importante que es la transitoriedad. La Corte ha rechazado DNU en los que se hace una modificación permanente de las cosas.

Porque si hay necesidad y urgencia, tiene que ser una medida transitoria para revolverlo. Después viene el trámite ordinario.

Es decir, no hay circunstancias excepcionales; no hay imposibilidad de trámite ordinario y no hay transitoriedad. Entonces, el DNU es inconstitucional.

Y a aquellos que se visten con Alfonsín les recomiendo que lo lean; no hace falta que lean los libros. Voy a mencionar lo que Alfonsín dijo en la Convencional Constituyente: Este sistema de ideas –que era lo que estaban debatiendo– resta fuerza al presidencialismo argentino.

Porque para los decretos de necesidad y urgencia era necesario establecer una norma que pusiera coto a esto para que los presidentes del futuro tuvieran limitaciones expresas que evitaran el gobierno por decreto. Eso es lo que decía Alfonsín.

Como al presidente le encanta citar a Alberdi −ya dijo el presidente de la Corte Suprema que hay muchos que lo citan, pero no lo leen−, voy a leer lo que decía Alberdi en Bases, criticando a la Constitución del Paraguay de 1844, que permitía los decretos de necesidad y urgencia.

Una sociedad de iguales

Decía que era la Constitución de la dictadura, porque no importa que formalmente reconozca la división de poderes, después lo echa por tierra declarando que la autoridad del presidente de la República es extraordinaria cuantas veces fuese preciso para conservar el orden –y aclara él– a juicio y por declaración del presidente se supone.

Entonces, nosotros queremos debatir el tema porque ya sabemos que la Argentina está mal y que requiere reformas en todos los frentes. Queremos una sociedad moderna de iguales y para eso necesitamos un Estado que sea eficaz y sensible; lo hemos dicho un montón de veces. Estamos a favor de eliminar gastos y regulaciones, todas aquellas que no le rinden ningún beneficio a la gente, así podemos bajar impuestos. Ahora, insisto: ley espejo, hay dos presentadas en ambas Cámaras. No lo quieren tratar. ¿Está la comisión trabajando? No sé. Hubo que emplazarla para que se conformara la comisión. Hubo que emplazar al presidente de la Cámara de Diputados para que se conformara. Ya van tres sesiones. ¿Qué debatieron? Nada. Invitaron funcionarios. ¿Vino alguno? No vino ninguno. Entonces, nosotros queremos debatir el tema porque ya sabemos que la Argentina está mal y que requiere reformas en todos los frentes. Queremos una sociedad moderna de iguales y para eso necesitamos un Estado que sea eficaz y sensible; lo hemos dicho un montón de veces. Estamos a favor de eliminar gastos y regulaciones, todas aquellas que no le rinden ningún beneficio a la gente, así podemos bajar impuestos. Ahora, insisto: ley espejo, hay dos presentadas en ambas Cámaras. No lo quieren tratar. ¿Está la comisión trabajando? No sé. Hubo que emplazarla para que se conformara la comisión. Hubo que emplazar al presidente de la Cámara de Diputados para que se conformara. Ya van tres sesiones. ¿Qué debatieron? Nada. Invitaron funcionarios. ¿Vino alguno? No vino ninguno.

La verdad es que no deberíamos discutir ninguna otra cosa que no sea la constitucionalidad. Pero discutamos el resto. Perfecto.

Hemos presentado proyectos para eliminar el Registro de la Propiedad Automotor, para asegurar la esencialidad de la educación, para la reforma laboral, para la eliminación de las jubilaciones de privilegio, para hacer otra fórmula de ajuste para los jubilados para que no pierdan poder adquisitivo...

Nada de eso se trata.

Reforma Laboral y Código Civil

Vayamos a otra cosa del contenido: reforma laboral. Estamos todos de acuerdo. Inclusive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un poco tarde, ahora dice que sí, que hay que hacer una reforma laboral.

Entonces, se ve que hay consenso para hacerlo. La reforma laboral del DNU, así, tiene cosas buenas y cosas malas. ¿No podemos debatirla como corresponde? Parece que no.

Ley de Alquileres: podría citar lo que dije cuando se debatió en Diputados, en cuanto a las consecuencias negativas que iba a tener. Ahora, esa ley tenía cosas buenas y cosas malas. Las malas ya las vemos. Las buenas era que determinaba taxativamente cosas como a quién le tocan las expensas extraordinarias, el impuesto inmobiliario o el ABL. Ahora, ¿solamente derogamos y es la ley de la selva?

El DNU tiene reformas del Código Civil. Particularmente un artículo que es medular, el 958. ¿Vamos a reformar el Código Civil por DNU porque a alguien se le ocurrió?

Respecto de los combustibles, ¿era mala la política del gobierno anterior? Sí, pues atrasaba los precios y pasamos de tener superávitenergético a déficit energético. Sí, era mala. ¿Es mala esta de liberalización absoluta y abrupta? Sí, es mala. Las dos son malas.

Antes se regulaban las prepagas de determinada manera: les cargábamos cada vez más cosas, les regulábamos el precio, era un problema y les pagaban cada vez menos a los prestadores. ¿Era malo? Sí. ¿Esto de ahora de la desregulación absoluta es malo? Sí. Hay un montón de familias que se están quedando sin prepagas y encima, si tienen una precondición, para saltar a otro lugar, ¿cómo hacen? Se están quedando sin cobertura.

La Inflación

Suben los medicamentos. Un 110% subieron los medicamentos. Se venden 10 millones menos de medicamentos por mes en la Argentina. Suben los colegios, con lo que eso implica para las familias.Suben las tasas de las tarjetas de crédito, con lo que eso implica para quien pierde ingresos y ahora se tiene que financiar. Mientras tanto, bajan la actividad económica, las jubilaciones, los sueldos, suben las tarifas. ¿Y pretenden decir que un DNU que tiene la privatización de clubes y la importación de neumáticos usados, todo eso, es urgente? Urgente es lo que está pasando en la realidad. Suben los medicamentos. Un 110% subieron los medicamentos. Se venden 10 millones menos de medicamentos por mes en la Argentina. Suben los colegios, con lo que eso implica para las familias.Suben las tasas de las tarjetas de crédito, con lo que eso implica para quien pierde ingresos y ahora se tiene que financiar. Mientras tanto, bajan la actividad económica, las jubilaciones, los sueldos, suben las tarifas. ¿Y pretenden decir que un DNU que tiene la privatización de clubes y la importación de neumáticos usados, todo eso, es urgente? Urgente es lo que está pasando en la realidad.

Pero voy a agregar un tema adicional respecto de por qué no se debe aprobar el DNU. Lo más importante es que es inconstitucional. Lo otro es que hay parte del contenido que es bueno, parte que es regular, parte que es malo, parte que es muy malo y parte que es irrelevante. Desglósenlo en leyes y trataremos cada una como corresponde.

Por último, el DNU también tiene emergencias, es una delegación de poder y tenemos que preguntarnos a quién le delegamos poder. Voy a describir algunas cosas que el presidente dice de sí mismo. Dice que es anarcocapitalista. Pero como se choca con la realidad, solamente es minarquista, es decir que lo único que quiere que provea el Estado es justicia y seguridad, ni educación, ni jubilaciones ni salud..., nada.

Insensible

¿Qué más? Es insensible cuando dice que solamente hay un 15% de pobres entre los jubilados y entonces les vamos a seguir castigando las jubilaciones. Es lo que dice el Presidente.

Es insensible ante las madres que tienen que cambiar a sus hijos de escuela. Es insensible ante quienes están enfermos y perdieron la prepaga.

Es insensible para con las pymes. Además, es el presidente de un gobierno que tiene muchos vínculos e incompatibilidades, conflictos de intereses con empresas privadas. Se ven

rampantes por el gobierno. Pero, además, entre las petroleras y el que tiene que viajar, prefiere a las petroleras. Entre las farmacéuticas y los jubilados o los enfermos, prefiere a las farmacéuticas. Entre las tabacaleras y la salud de nuestros jóvenes, prefiere las tabacaleras.

Es un Presidente que miente. ¿En qué miente? Miente, por ejemplo, cuando dice que el radicalismo votó góndolas y abastecimiento: votamos las dos en contra. Y hubiera presentado él proyectos en contra cuando fue diputado.

Es un presidente que va a un programa y dice que está dando ayuda escolar a familias, pero no existe la ayuda escolar.

Es un Presidente que denuncia en una escuela adoctrinamiento mientras, al mismo tiempo, va y adoctrina.

Es un Presidente que dice que no sabe lo que firma, y es un Presidente que ataca a su vicepresidenta.

Dice que los que no piensan como él son casta y que los que tiene alrededor no lo ven. Es decir que tiene el sueño de la casta propia. Ataca a los que piensan distinto…

–Manifestaciones simultáneas.

La decisión

Sr. Lousteau.- Ataca a los que piensan distinto, agrede, se burla... Como dijo Martín Kohan, está poniendo de moda la crueldad en la Argentina.

Y después escucho argumentos de que hay que votar el DNU porque el Presidente llamó a unirse a la Argentina.

Avasalla las autonomías provinciales, desfinancia la educación, les baja el ingreso a los jubilados, no manda la ley de presupuesto en connivencia con el gobierno anterior. Hubo un acuerdo entre el exministro de Economía y Milei cuando estaba la ley de presupuesto. Ese acuerdo fue “retirala”, y entonces ahora no hay presupuesto en ningún lugar.

Y acumula poder e infunde temor.

Entonces, a una persona así creo que no hay que darle un DNU, además de que es inconstitucional.

Ya sé, ya van a mandar las hordas, los trolls... En algún momento nos vamos a enterar quién paga eso. Porque el mundo real, al que el presidente…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Por favor, senador. Ya concluye el senador Lousteau.

Sr. Lousteau.- El presidente no ve el mundo real, no ve todas estas cosas que están pasando en la economía real; ve las redes.

Después dice: ¿con quién votan? La verdad es que yo voto de acuerdo a mis convicciones. No me importa con quién voto. Si quiere ver con quién votan, que se fije en sus funcionarios. ¿Dónde estaba Scioli? ¿Dónde estaba Francos?

¿Quieren ver con quién? Miren ahí.

No voto por la moda. Cuando Cristina Fernández de Kirchner ganó con un 56% no había que votarle todo. Yo seguía votando en función de lo que creía. Y cuando un presidente saca un 54% sigo votando en función de lo que creo correcto: de lo que antes me parecía correcto y de lo que ahora me parece correcto. Porque, además, pienso que hay otra manera de hacer las cosas, que la que propone el presidente no es la única y que está llevando a un dolor excesivo.

Y es cierto que tenemos que hacer reformas muy profundas, pero que sean debatidas y sustentables y no una revolución incierta. Podemos hacer las cosas bien para no volver atrás. Podemos dinamizar la economía, hacerla moderna y competitiva.

Sra. Presidente (Villarruel).- Senador…

Sr. Lousteau.- Pero no a los golpes, no a los enojos, sino con un verdadero diálogo. Por eso, voy a votar en contra.

------------------------------

