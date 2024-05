¿Marcha Universitaria 2? "Está en la cancha del Gobierno"

"El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se va a juntar la semana próxima. Si antes de la semana que viene el Gobierno no hace una propuesta que incluya eso, vas a volver tener el mismo conflicto universitario porque el conflicto tenía una base real, no era joda eso de 'si no cerramos', vos tenías un ajuste tan grande del presupuesto retrotraído que se comía toda la inflación de los primeros meses de este año más toda la inflación que el presupuesto había contemplado en los ajustes durante el 2023, que partía desde ahí ", profundizó.

"Si eso no se recompone vas a volver a la misma situación", sentenció Emiliano Yacobitti.

Y explicó que "hoy lo único que el Gobierno recompuso fueron los gastos de funcionamiento, que es el 12% del presupuesto universitario, y un pedacito que es el 100%, del 300% que se había perdido".

-----------------

Más contenido en Urgente24:

La chicana de Malena Galmarini a los amigos de sus hijos que votaron a Milei

Circulan los nuevos billetes de $10.000: Cómo verificar que no sean falsos

Festejan que los productos importados llegaron a las góndolas... pero traen 2 problemas

El tenedor libre en Puerto Madero furor por sus precios

Una empresa de heladeras argentina despidió a 300 trabajadores