Luis Juez, Macri y Milei, otro combo extraño del fin de JxC

“La soberbia, el ego, nos llevaron puestos. Tuvimos todas las oportunidades de cambiar esto. Y nuestra soberbia nos llevó acá. El partido lo van a jugar otros”, explicó. En Córdoba, Juntos por el Cambio fue derrotado en cuatro oportunidades en lo que va del año.

Macri-Juez.jpg Mauricio Macri y Luis Juez. @ljuez

Por otra parte, el ex intendente de Córdoba también supo marcar serias diferencias con Javier Milei, quien en varias oportunidades lo incluyó dentro de “la casta”. Al respecto, rechazó el plan “motosierra” e incluso fue objeto de críticas por parte de liberales cordobeses. .

No obstante, no todo es distancia. Como antecedente entre ambos quedó el apartamiento de dirigentes libertarios que discriminaron a una de las hijas de Luis Juez, en un gesto directo del economista al ex peronista.

"No es que me voy a buscar una peluca y empezar a peinar, a hacer el jopo con un vibrador, ni a rugir como un león. Tengo mis límites. He sido muy claro. Dije: ‘No me hubiese tirado de cabeza las primeras veinticuatro horas, hubiésemos tomado unos días’. Pero lo de Massa es complicado. El problema no es el kirchnerismo, es Massa, porque solo Dios sabe lo que es Massa, es peligrosísimo", advirtió Juez al intentar justificar el cambio de rumbo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fljuez%2Fstatus%2F1719068707379433693&partner=&hide_thread=false La soberbia, el ego, nos llevaron puestos. Tuvimos todas las oportunidades de cambiar esto y, nuestra soberbia nos trajo hasta acá. El partido lo van a jugar otros.

Massa es un tipo extremadamente peligroso. Con Milei tengo muchos desacuerdos, pero prefiero darle la oportunidad. pic.twitter.com/9XTcEMs0RB — Luis Juez (@ljuez) October 30, 2023

Más confusión

A nivel local, el pronunciamiento de Luis Juez en favor de Milei generó revuelo. Hace pocos días, el ex candidato a gobernador había propuesto aislar la coalición cordobesa de la fractura nacional y poder asegurar la continuidad de la sociedad en la provincia.

No obstante, esa postura de contención duró muy poco y generó mucho ruido, justo cuando Juntos por el Cambio Córdoba se disponía a declarar la prescindencia en el balotaje. Algo que había sido charlado por todos los integrantes.

"Necesitamos que se tranquilice. Yo no me voy a hacer responsable del pastillero de Milei. Y soy un tipo que tiene responsabilidades en mi provincia y no las quiero eludir, no me quiero meter abajo de una cama, ni recomendar el voto en blanco, ni decir que no hay que votar. No quiero eso", dijo al respecto.

Ahora, con Juez siguiendo la línea del PRO, la fractura nacional podría hacerse efectiva a nivel local. El escenario es propicio para una anarquía interna en Juntos por el Cambio que termine de dinamitar lo que alguna vez fue el espacio dominante a nivel provincial.

