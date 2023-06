Por otra parte, remarcó la Argentina vive "momentos de mucha bronca" donde "la gente está muy abandonada y se siente maltratada", y precisó: "La gente está hecha mierda, te abraza y yo pido que no carguen todo eso en la espalada. Se van a acostumbrado cada vez a pedir menos, te van domesticando".

En tanto, Luis Juez se refirió al conflicto interno en JxC por la intención de Rodríguez Larreta de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: dijo que sintió "maltratado" por ese sector de la coalición opositora. "Lo quisieron meter a Schiaretti por la claraboya del baño, decí que se le encajó el culo (sic), sino lo meten. Había ruido en el baño, fuimos a ver y lo estaban intentando meter", graficó el candidato, que está alineado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la interna de la coalición opositora.

"Estoy explicando que no somos lo mismo, que queremos terminar con la corrupción, queremos ir por las viviendas en la obra pública, con la salud, no somos lo mismo. Es tiempo que pierdo", confesó en la demarcación con el gobernador oficialista, y explicó:"Estoy recontra mil caliente, sentí que me maltrataron, mirá que me van a decir en el puerto lo que hay que hacer. Estoy dejando la vida en esta campaña".

Por último, consultado por los magros resultados en las elecciones que cosechó el libertario Javier Milei, Juez expresó que no subestima "a nadie que tenga vocación de pelea, equivocado o no, un discurso", y concluyó: "En el 2001 era el que se vayan todos y hoy tiene nombre y apellido porque la gente está enojada y cuando sucede pierde la capacidad de ver que la cosa puede ir por otro lado".

