Las absurdas cuentas de quienes miran las PASO

Es conocido que las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) resultan una creación de Néstor Kirchner para intentar sobrevivir luego de su fracaso personal intransferible 2009. Kirchner pensaba en las elecciones 2011, en las que pretendía volver a presentarse, y ambicionaba corregir su derrota 2009, que no fue un traspié del peronismo, que ganó en otras jurisdicciones. Kirchner no quería asumir que él ya enojaba a la mayoría del electorado. Tampoco toleraba la reelección de su mujer, Cristina Fernández de Kirchner. Las PASO integraban su estrategia, sin conocer que moriría en 2010, y que su viuda lograría otro mandato presidencial no por las PASO sino a caballo del marketing del luto.