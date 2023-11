Los chequeos médicos que debes hacer antes de cerrar el 2023

Mientras que, por otra parte, tomando en consideración antecedentes y otros elementos como la edad y género, resulta imperativo complementar con análisis específicos orientados al screening, que busca la detección temprana de enfermedades. Escenario en el cual la Dra. Avila enfatiza: “Es importante tener en cuenta que no porque pidamos más exámenes complementarios realizamos un mejor control o podemos prevenir más patologías. En ocasiones solicitar estudios innecesarios y en exceso nos puede llevar a tener falsos positivos, o sea exámenes que nos den anormales en pacientes que no tienen la patología o no la desarrollarán".