Leda Bergonzi estará en Buenos Aires: Conocé el día y la hora

La multitud que sigue a Leda sorprendió a Tauro, quien continuó "Empieza con una misa, con tres sacerdotes. La misa era a las 10, habrá sido 11 y pico que llegó ella... La gente, cuando la ve, me hace acordar a Gilda, porque enloquece, la rodean, corren, la abrazan, lloran", compartió.

"Yo fui a ver qué era, a mí me gusta saber cómo es una experiencia así, vivirla", expresó la panelista, y siguió su relato "la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Ella después de la misa sube al escenario, canta y vos empezás a sentir un calor y empezás a llorar. Después baja y empieza a sanar a la gente, uno por uno. Yo fui a ver qué era lo que me pasaba, si era real lo que decían".

Cuando los compañeros de Intrusos le preguntaron por el momento en que Leda se acercó a ella, Tauro compartió: "Yo estaba buscando la foto de Juan Cruz, mi hijo... A ella no le hablas. Vino y fue muy rápido, como una ráfaga, sintió algo porque yo no le llegué a mostrar la foto, me la puso en el pecho, ¿qué significa? Corazón... Me la puso en el pecho y ahí yo me caí".

Para finalizar su relato, Tauro contó: "Sé que alguien me ayudó, me pusieron en el piso y ella siguió tocándome en el pecho, se ve que es donde más tenía angustia. Yo lloré muchísimo. Ella te deja acostada y siguió sanando, la gente se caía también", y confesó: "Yo sentí paz y vi como una película de mi vida, no sé cómo explicarlo. Sentís alegría, felicidad también".

