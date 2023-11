La salud privada enciende las alarmas en Rosario

Situación actual y copagos

El vocero del sector privado de la salud comunicó que no hay que esperar milagros pero que por lo menos "hay que empezar con la reconstrucción de todo esto, sino vamos a llegar a un sistema de salud que no va a satisfacer las necesidades de la gente y pondrá en peligro la salud de la gente".

Al ir más de lleno precisó que "El cuadro de situación es que hay insumos que están faltando, por lo tanto se postergan cirugías. Algunas son electivas y en general no ocasionan daños al paciente como podría ser una cirugía traumatológica por artrosis, y otras sí pueden causar daño como las emergencias cardiovasculares, donde la no realización puede poner en riesgo la vida del paciente o ocasionar la muerte".

No obstante, también advirtió que "Todos los insumos médicos ya están a dólar paralelo. No existe el dólar oficial, al menos en la mente de los importadores o de los distribuidores de insumos médicos. Todos los insumos tienen precio de dólar no oficial. A nosotros nos produjo una inflación en el costo muy difícil del pagar".

image.png El cobro de los copagos que genera oposiciones.

Por último, y ya para finalizar, fue consultado sobre el pago del plus en relación a lo que realizan algunos profesionales en las consultas que trae un malestar por parte de los pacientes. Sánchez Almeyra respondió que "La disconformidad de todos los profesionales ha llegado a un nivel que es muy difícil evitar que se cobre un copago que es algo lesivo para la comunidad. La comunidad tampoco tiene el bolsillo flojo para pagar copagos por todos lados. Hay médicos extremadamente disconformes, empobrecidos, y una sociedad empobrecida que requiere los servicios de esos médicos".

Sin diferencias

Sánchez Almeyra dio más opiniones al respecto a "CNN Radio" y pidió "reconocer que los sistemas de salud públicos y privados no son antagónicos y tienen que funcionar en concordancia, sumar recursos humanos y físicos".

En consecuencia planteó que "Va a tener que haber gasto de bolsillo para las clases altas que quieran acceder a una medicina quizás con algunos mayores beneficios que los otros".

Para concluir expresó que "El Estado también tendrá que poner plata en el sistema privado, no solamente en el público, y no gastar dinero en recursos ineficientes, comprando aparatología que no se va a usar y fundando hospitales que nunca se van a abrir".

