La razón por la cual no tenés que pagar multas que no fueron hechas como dice la ley

¿Qué pasa con las multas viejas? ¿Están vigentes o prescribieron?

Otro mecanismo cada vez más utilizado para forzar el pago de multas es la remisión de boletas por infracciones de hasta seis años atrás. En muchos casos, estas infracciones ni siquiera fueron notificadas correctamente en su momento, pero hoy aparecen con montos actualizados, amenazas de embargo y advertencias sobre posibles trabas para renovar el carnet de conducir.

La realidad es que, de acuerdo a la ley, estas multas están prescriptas y no pueden exigirse legalmente.

¿Cuándo prescriben las multas?

Infracciones leves : como estacionar mal o no llevar luces encendidas, prescriben a los 2 años si no fueron notificadas formalmente;

: como estacionar mal o no llevar luces encendidas, prescriben a los si no fueron notificadas formalmente; Infracciones graves: como exceso de velocidad, pasar en rojo o usar el celular, prescriben a los 5 años.

Esto está expresamente estipulado en el artículo 73 de la Ley Nacional 24.449.

¿Qué significa notificación válida?

No basta con cargar una infracción en el sistema o publicarla en el boletín oficial. Debe enviarse con acuse de recibo al domicilio real o legal del conductor. Si eso no ocurrió, no se puede exigir el pago.

El envío de mails a direcciones brindadas para otros trámites no constituye una notificación válida. Por lo tanto, esas multas prescribieron y no tienen validez.

¿Qué requisitos debe cumplir una multa para ser válida?

La ley establece claros requisitos para que una multa sea legítima y válida. Conocerlos es fundamental para saber cuándo corresponde hacer un descargo.

Elementos que debe tener una multa para que sea válida:

Acta labrada en el lugar del hecho con datos completos del infractor, patente del vehículo, tipo de falta y descargo inmediato;

con datos completos del infractor, patente del vehículo, tipo de falta y descargo inmediato; Firma de testigos si los hubiere, con sus datos completos;

si los hubiere, con sus datos completos; Detención del conductor para informarle la infracción;

para informarle la infracción; Notificación fehaciente al domicilio real o legal;

al domicilio real o legal; Cámaras homologadas, señalizadas y certificadas para que una imagen tenga validez como prueba.

Si no se cumplen estos puntos, la multa puede ser impugnada y declarada nula.

multas-transito-pbajpg.webp

¿Qué podés hacer si recibís una multa mal hecha o prescripta?

Si te llega una multa y no fuiste detenido, o si la infracción tiene más de dos o cinco años, podés realizar un descargo invocando la normativa vigente.

Pasos para defenderte ante una multa irregular:

Presentar un descargo escrito ante el Juzgado de Tránsito;

Exigir pruebas fehacientes de la infracción: acta, testigos, notificación correcta, fotos homologadas;

de la infracción: acta, testigos, notificación correcta, fotos homologadas; Invocar la prescripción según los plazos legales;

según los plazos legales; Solicitar la nulidad del acta por falta de formalidades;

Advertir que, de ser rechazada tu defensa, acudirás a la Justicia Ordinaria.

Incluso podés utilizar modelos preestablecidos de descargo que refuercen tu defensa y faciliten el proceso.

¿Por qué las multas deben respetar el debido proceso?

Las multas no son meros actos administrativos automáticos. Son sanciones que afectan tu patrimonio y tu historial como conductor, por lo que deben ajustarse a derecho. El principio de defensa en juicio es una garantía constitucional que no puede ser ignorada bajo ninguna circunstancia.

Además, la legislación es clara, ningún Estado puede imponer una sanción sin ofrecer la posibilidad de defensa previa. Las actas de infracción mal hechas, sin detención, sin descargo, sin testigos ni notificación fehaciente, carecen de validez jurídica.

¿Por qué pagar multas ilegales solo favorece la recaudación abusiva?

En lugar de promover la seguridad vial, estas prácticas abusivas terminan generando desconfianza en las autoridades y en la normativa vigente. No se trata de justificar infracciones reales, sino de exigir que las sanciones se apliquen conforme a derecho, respetando el procedimiento y garantizando el derecho de defensa.

Las políticas públicas deben tener como finalidad educar, prevenir y corregir, no recaudar mediante el miedo y la desinformación.

La importancia de revisar y defenderse antes de pagar

Nunca pagues una multa sin antes verificar su legalidad y su vigencia. Aunque parezca más sencillo abonar para “evitar problemas”, en muchos casos estarías pagando una deuda inexistente, que no podría sostenerse ante un juez.

La ley protege al ciudadano informado. No se trata de escaparle a las responsabilidades, sino de exigir que se cumplan los procedimientos legales. El abuso de poder tiene límites, y la normativa vigente es una herramienta a favor del contribuyente.

