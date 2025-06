La posible condena de CFK encendió las llamas en Santa Fe

De manera irónica, la santafesina publicó en sus redes sociales un recorte en el que se lo implica al líder de Ciudad Futura y escribió mencionándolo: "¿Imagino que no la va a negar por estar en campaña, no?". Sobre esa línea, remató con una cita de Marx: "Estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros".