La política no se mancha, los políticos tendrán que ducharse

La Casta

Pero los de 'la Casta' no se esfuerzan por mejorar su imagen. Ellos prefieren creer que el malestar es un berrinche pasajero y no una justa exigencia de los ciudadanos / contribuyentes / electores. La subestimación del problema del otro sólo multiplica el malestar.

Dato: ¿Cómo no habrá enojo cuando, en medio de una inflación aterradora, los de 'la Casta' priorizan su agenda electoral 2023 cuando el calendario dice que estamos en 2022 y ni siquiera es electoral? ¿Qué les pasa?

Dato 2: ¿Cómo no habrá enojo cuando, mientras la pobreza aumenta (cada 20 puntos de inflación aumenta 1,5% la pobreza nacional), 'la Casta' sólo especula con candidatos?

La gente no exagera. 'La Casta' se ha pasado de la raya.

Los poderes

La ecuación es simple: el dinero no alcanza, y la conclusión es obvia: “la que me falta a mí la tienen ellos" (en referencia a los políticos). Y crece la indignación. El discurso caló tan hondo que pareciera no solucionarse con intentar ponerle efectivo (nominal) en el bolsillo a la gente. Se requieren de otros gestos.

Y esto tiene números, no es teoría: 5 puntos del PBI es el dinero permanente 'de la política'. Precisamente lo estimó Milei. Es un volumen gigantesco cuya asignación / gestión provoca privilegios a los que no acceden los ciudadanos / contribuyentes / electores estándares. La bronca tiene lógica.

Por ese motivo, aumenta la percepción sobre una grieta más profunda en la Argentina: La moral.

El discurso que hoy encarna Javier Milei -no es el único, pero sí el más relevante- encuentra eco porque hay un escenario real.

¿Qué dicen los políticos? Que discursos muy 'anti Casta' provoca que los políticos, expresión de la democracia representativa, queden sometidos a las presiones de los 'poderes corporativos'. Unos hablan del 'círculo rojo', poblado de empresarios y financistas, otros le agregan los medios de comunicación (¿o no integran el 'círculo rojo'), otros al Poder Judicial. Y el religioso. Quizás todo junto.

Sin embargo, en la ciudad de Mendoza, Javier Milei dijo: "Yo con el Poder Judicial no me meto. En el Poder Judicial hay recursos humanos valiosos y muy capacitados. Hay que dejarlos trabajar. ¿Por qué a la política le importa tanto el Poder Judicial? Porque carga con expedientes por corrupción. Eso explica la disputa por el Consejo de la Magistratura. Yo no tengo causas judiciales pendientes, no me interesa meterme en los temas de la Corte".

La lógica es muy interesante. Cristina Fernández Kirchner, cuya obsesión es la Magistratura y la Corte Suprema, respondió lamentándose o advirtiéndole a Alberto Fernández que tener la banda y el bastón no es tener todo 'el poder'. Pero esto es una sospecha en casi todas las democracias representativas. ¿O alguien creerá que 'el poder' está en la Casa Blanca? Cuanto más evolucionada se encuentra una sociedad, más atomizado está 'el poder'. La ciencia política dice que la atomización del poder le concede más equilibrio a una sociedad. El rol de los políticos no es detentar 'el poder' sino establecer puentes entre los electores y los 'poderes reales', establecer reglas de juego e impedir excesos. De eso trata la política.

La idea de que el político debe ser 'poderoso' no proviene de la democracia representativa y lleva a una deformación peligrosa: la permanencia ilimitada, expresión de una deformación de la política.

pintada 1.jfif 'La Casta' no quiere que le llamen 'Casta'.

PBA

La provincia de Buenos Aires es la plataforma donde suceden todas las alquimias posibles. En especial las que enojan a muchos ciudadanos que afirman que no es hora de dirimir poderes y precandidaos.

Pero no podemos ocultar lo que está sucediendo. La idea de Sergio Massa de crear una mesa interna dentro del oficialismo para no exponer las diferencias de manera brutal sin tamizarlas en discusiones hacia adentro, ha provocado interés en el Frente de Todos bonaerense. Hablar de la “institucionalización” del Frente de Todos es admitir que antes no existía como tal.

Hay que prestar atención a un movimiento que no es menor: la relación entre Massa y el jefe de Gabinete de Ministros de la PBA, Martín Insaurralde.

Este miércoles 27/04 se mostraron juntos en el municipio de Pilar. El dato cobra relevancia por pujas reales de poder territorial.

Ambos mantienen buen vínculo con Máximo Kirchner, La Cámpora. Si ellos consolidaran sus lazos, definirían el candidato a gobernador o, en todo caso, Axel Kicillof debería rendirse ante ellos, si él quiere buscar un mandato consecutivo más.

¿Y CFK? El proyecto parece definido:

Objetivo Nº1: Mantener el control de la provincia de Buenos Aires.

Objetivo Nº2: Preservar el capital político propio.

Uno parece vinculado al otro. Difícil perder a nivel nacional pero mantener PBA. Luego, las encuestas dicen que su 'masa crítica' se ha reducido.

Alberto Fernández hace esfuerzos para no quedarse afuera. En el conurbano él depende del vínculo que él tiene con ciertos jefes comunales. Él se siente cómodo con Mario Ishii, de José C. Paz, distrito que lo inspira a lanzar consignas reeleccionistas. Se supone que el Jefe de Estado conoce cuál será la actitud de los intendentes a la hora de las definiciones.

Por las dudas, lo reiteramos: ellos harán lo que más les convenga para conservar sus distritos. Aún cuando su decisión signifique 'tragarse un sapo'. Hoy, el Presidente no lo garantiza.

Alberto Fernández 2P.jpg El fracaso de Alberto Fernández, sumado al fracaso de Mauricio Macri y al fracaso de CFK, tiene consecuencias, obvio.

Calendario

Acaba de presentarse un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para desacoplar las elecciones provinciales de las nacionales.

El texto es del senador provincial Joaquín De la Torre, y prevé que sea a partir del 2025. Una manera de desintoxicar la interpretación que sólo es pensado para la elección de 2023.

El tratamiento legislativo determinará su devenir. Sin embargo, al ponerlo sobre la mesa, abre la posibilidad de introducirle modificaciones. Dicho de otra manera: ya no habrá excusas para debatir un tema que, cada 4 años, sobrevuela la política bonaerense y que, hasta ahora, ningún gobernador se animó a desafiar.

Con esta decisión, el oficialismo ha dado un paso importante en, al menos, diferenciar la política bonaerense de la nacional.

Más adelante se sabrá si esto requiere de la necesidad de apartarse del todo de Alberto Fernández -en caso de insistir él en buscar un nuevo mandato- o, tal como empezó a crecer con fuerza en estas horas, hay alguna chance que CFK se presente otra vez. Parece difícil. No imposible.

La cada vez más concreta idea que Mauricio Macri también sea de la partida alimenta la fábula de un choque que domina la política argentina desde, al menos, 2007.CFK vs. Macri. Ellos nunca se vieron las caras mano a mano en una elección.

Pero ¿no será ya demasiado tarde para la mayoría de la gente?

La provincia de Buenos Aires es para la vicepresidente su bastión más importante, aunque lo perdió en 2013,2015, 2017 y 2021.

El ex presidente de Boca Juniors necesitaría mejorar mucho en el conurbano para que crezcan sus chances reales.

HRL

Mientras tanto, Horacio Rodriguez Larreta despliega sus fuerzas en el GBA, donde mandó a 'caminar' a todos sus cercanos, incluido él mismo.

Por las dudas, él planta candidatos en distritos de Juntos por el Cambio que no está seguro que lo acompañen en su proyecto electoral. Así está la politica. En sus cosas.

Sin dudas, este escenario no sólo le conviene a ellos. Hay otros jugadores expectantes.

