La CC de Elisa Carrió avisa que tendría candidato

Críticas a los socios

En el contexto de los dirigentes de JxC que intentan instalarse como candidatos para 2023, desde la CC-ARI pidieron a sus socios no adelantar el debate electoral: "En Juntos por el Cambio este 2022 no tenemos que acelerar ningún tipo de candidatura. La situación social, económica no amerita que Juntos por el Cambio ni ninguna fuerza política esté pensando más en candidaturas que en poder resolver y llevar adelante respuestas a los problemas más urgentes que afectan a millones de argentinos", dijo este martes (5/4) el presidente del partido fundado por Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro.