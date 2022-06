El conflicto entre el municipio de Lanús y el club Los Andes escala luego de que las autoridades comunales intercedieran para que no se realizara en ese distrito el partido entre el club de Lomas de Zamora y Tigre por la Copa Argentina previsto para el miércoles. El jefe de Gabinete y secretario de Seguridad municipal, Diego Kravetz, había apuntado a los antecedentes violentos de la barra brava de Los Andes. Ante esto la fecha se pasó al estadio de Deportivo Morón, pero sin presencia de hinchadas. El resultado fue que el 'milrayitas' no se presentó a disputar el match. “Nuestro club no irá donde no pueda ir su gente”, explicó la institución.