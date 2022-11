Jueves de caos de tránsito: Por dónde marchan los piqueteros

A pesar de haber tenido un buen inicio en su relación con los piqueteros, ayer (9/11) -antes de la reunión con los dirigentes de las organizaciones sociales no oficialistas-, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, endureció su discurso durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete y no llegó a un acuerdo con la Unidad Piquetera (UP).