Juan Schiaretti y Mónica Fein: Confusión postPASO en Santa Fe

"El Ministro de Economía de Macri dijo nunca más volvemos al Fondo y a los dos meses fueron a pedir recursos del Fondo", replicó Schiaretti y determinó que "Eso no es bueno para Argentina".

image.png Randazzo, Fein, Schiaretti y Paulón en su recorrida céntrica

Las PASO y su vínculo con Horacio Rodríguez Larreta

Schiaretti también fue consultado sobre un eventual acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta luego de las PASO y afirmó que "No hay ninguna posibilidad de que nosotros abandonemos el camino hacia la presidencia".

"Vamos a participar con nuestro espacio en las PASO, vamos a participar en la primera vuelta y aspiramos a que el pueblo argentino nos permita participar en la segunda vuelta", destacó.

"Hace falta un gobierno de unidad nacional, pero lo vamos a hablar después del 22 de octubre, la crisis del país requiere mucho volumen de respaldo", explicó el cordobés.

No obstante, si no accede a la segunda vuelta, no descarta acompañar a un armado opositor más amplio que lo tenga a Larreta como referente.

Schiaretti: "Antigrieta" y duro contra Massa

El gobernador de Córdoba se hizo presente en el programa televisivo "De12a14", aprovechó para hacerse oír en los medios locales y dejó varios puntos en claro: Aseguró que junto a Randazzo representan "al interior productivo" y criticó al ministro y candidato oficialista, Sergio Massa, "Expresa el fracaso de este gobierno", haciendo referencia a la inflación interanual y al dólar paralelo a 550 pesos.

En diálogo con el "El Tres" de Rosario, calificó a Santa Fe y Córdoba como "dos provincias hermanas" y señaló que su distrito "No es diferente de la Argentina".

Sobre el presente político nacional, remarcó la idea de romper con la hegemonía del Peronismo (hoy "Unión por la Patria") y de Cambiemos (o "Juntos por el Cambio"): “La grieta es uno de los motivos por el que Argentina no puede salir adelante”.

“Los políticos se pelean como perros y gatos mientras que la inflación le carcome los ingresos a la gente que no puede progresar”, cuestionó el dirigente cordobés, que se definió “Antigrieta”.

Por su parte, no dejó pasar la temática del narcotráfico que afecta a los rosarinos y dijo que "El combate al narcotráfico es responsabilidad del Estado Federal y no la veo que la estén aplicando, dejan solos a las provincias que sufren este flagelo".

"En Argentina no producimos la droga, hay que cuidar las fronteras", afirmó.

A modo de cierre, y sin desperdiciar un minuto su visita a la ciudad, pidió el voto para su armado político que en Santa Fe cuenta con el apoyo del socialismo y lleva a Esteban Paulón como primer candidato a diputado nacional.

Agenda productiva: El final de su recorrido

El cordobés terminó su jornada con una visita a la Bolsa de Comercio y la empresa de semillas "Bioceres", acompañado por varios candidatos locales.

El gobernador concluyó con una reunión haciendo foco en que "Precisamos cambiar lo que haya que hacer para tener cárceles de máxima seguridad, donde los capos narcos no puedan seguir dirigiendo su organización, dando instrucciones o mandando a asesinar gente”.

En esa misma línea, el funcionario terminó asegurando que "Es central, como cuarto eje de esta pelea, tomar medidas contra el lavado de activos”. A su vez, recalcó: “Aquí hay que hacer la investigación financiera para que no puedan lavar los activos, y esto también es responsabilidad del Estado Nacional”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJSchiaretti%2Fstatus%2F1683920839916556288&partner=&hide_thread=false Siempre es bueno visitar #Rosario, porque #Córdoba y #SantaFe son provincias mellizas. Tenemos muchas similitudes y compartimos la necesidad de cambiar la ley de biocombustibles, defender al sector agropecuario y potenciar el turismo junto al sector privado. #LevantemosArgentina pic.twitter.com/dEu8fzc4et — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) July 25, 2023

