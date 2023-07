Jorge Macri y Martín Lousteau unidos contra los piquetes

"Hay que sacar a los niños"

En esa línea, explicó que "hay que sacar a los niños de estas manifestaciones. Hay que tratar a los adultos como adultos responsables. Si llevan a un chico a una marcha, perder el plan y si hay figura penal, que sean procesados. De base, no pueden cobrar el plan porque el plan exige escolaridad. Si no tenés con quien dejar a tu hijo, no vas a la marcha".