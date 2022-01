“No lo ayuda a él y expone a la gente. En un país donde el 50 % no tiene trabajo, que yo crea que porque tengo un sueldo público lo voy a rifar para a partir de ahí ver qué hago, no me gustó para nada”, dijo Luis Juez a CNN. Para el cordobés, la historia de los sueldos y las dietas políticas son un tema que entrecruzó toda su experiencia.

De hecho, Luis Juez supo renunciar a su banca como legislador provincial en 1996 por un repentino aumento en la dieta de ese entonces. “Hace muchos años que hago política y toda mi vida he compartido mi sueldo y no se enteró nadie. Te puedo dar nombre y apellido y DNI a dónde va”, expresó al respecto Luis Juez.

Además, el senador declaró que la actitud de Javier Milei le resultó humillante. “No tengo ninguna apreciación peyorativa contra Javier, pero me parece una conducta humillante. No es un tema de oficialismo u oposición sino de conducta humana”, dijo el ex intendente de Córdoba, empujando más allá de la opinión política.

De esta forma, quedó demostrado que Javier Milei sabe cómo incomodar al arco político con acciones y actitudes tan novedosas como radicales. Habrá que ver si su postura se mantiene genuina, sin ser consumido por el personaje y a la vez sin olvidarse que tiene una responsabilidad pública a su cargo como es ser diputado de la Nación.