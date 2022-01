Un conductor cruzó a Milei: "Te hemos despertado temprano"

“Me da la impresión que te molesta que te digan que es una herramienta de marketing y demás”, retrucó el conductor. “No, no. A mi no me molesta, cada uno lo piensa como le da la gana”, contestó Javier Milei en una entrevista que ya era por demás tensa.

Después de eso, el conductor orientó la entrevista hacia la competición política de su espacio, aunque la respuesta de Javier Milei no pareció satisfacerlo. “No tenés muchas ganas de hablar, parece que te hemos despertado”, dijo ya sin tapujos Jorge Cuadrado.

Ante esto, el diputado negó su desgano. “No, no. Estoy con la garganta afectada por el día de ayer. Empecé a dar notas a las 8 de la mañana. Si no tengo ganas, no contesto”, cerró.

Milei

Luego, la entrevista finalizó con una pregunta del conductor sobre la posibilidad de una unidad con Juntos por el Cambio. Allí, el diputado explicó brevemente su afinidad con el PRO y algunas corrientes peronistas, rechazando al resto de la coalición.

Al finalizar la entrevista, Jorge Cuadrado dio una opinión en referencia al tono de Javier Milei y a la actitud en general de los políticos “porteños” respecto al interior. “Voy a decir algo a riesgo de equivocarme. Y no estoy absolutamente seguro de que Javier Milei sea así. Pero a mi me da la sensación de que, en líneas generales, muchos personajes de la política porteños subestiman al interior del país. Estoy absolutamente convencido de que a Radio Mitre de Buenos Aires, o a LN+ no le responden de esa forma”, aseguró el conductor, visiblemente enojado.

“Es una respuesta de subestimación, hablar así con monosílabos. Me pareció”, dijo en referencia a la manera en que Javier Milei contestaba la entrevista. “No estoy diciendo que sea el único (Milei). ¿Por qué nos tratan así a nosotros?”, concluyó desde Córdoba.