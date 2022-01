Javier Milei pateó un hormiguero (y habilita especulaciones)

“No tengo ninguna apreciación peyorativa contra Javier, pero me parece una conducta humillante. No es un tema de oficialismo u oposición sino de conducta humana”, había dicho Luis Juez. A priori, una declaración de rebote contra el economista, aunque no un rechazo tajante hacía la idea del PRO de sumarlo.

Javier Milei Córdoba.jpg Javier Milei llega a Córdoba e incómoda.

Por otro lado, Mario Negri tomó una forma distinta. Es sabido que el diputado radical es uno de los apuntados como “paloma” de Juntos por el Cambio por parte de Javier Milei.

En el entorno del libertario (y en algunos del PRO), el radicalismo propiciado por Mario Negri y compañía es tildado como “radicalismo de izquierda o ineficiente”, dejando en claro que una convivencia interna sería más que conflictiva en caso de una sumatoria. Ante esto, el entrerriano sostuvo una postura evasiva, a sabiendas de las pretensiones de sus socios del PRO.

“No opino sobre eso. No opino porque aumenta la confusión. Hablen con Patricia Bullrich”, declaró a Radio La Red al ser consultado por la posibilidad de una alianza opositora que incluya a Javier Milei. Así dejó en claro que quienes están detrás de la idea son los dirigentes del PRO.

“Es una coalición de diversos, es decir que si cada uno cree que se puede traer a alguien y sumarlo me parece que no es el camino más indicado, que en todo caso lo que hay que hacer es discutir en Juntos por el Cambio un programa, un proyecto, saber a dónde vamos y de qué manera lo vamos a hacer”, indicó respecto a la posibilidad de una sumatoria concreta de los libertarios. De esa manera, las intenciones del PRO podrían hasta desestabilizar la alianza original de Juntos por el Cambio.

De hecho, el partido porteño considera que es necesario abrir aún más la coalición, tanto para sumar a Javier Milei, como así también una variante peronista, que podría ser la de Juan Schiaretti. Todo esto, no le cae muy bien ni a Mario Negri ni al radicalismo, que encuentran contendientes no solo en el kirchnerismo.

Así las cosas, la resistencia hacía Javier Milei en Juntos por el Cambio no sería menor. Las posibilidades de una alianza parecen estar alejadas, a menos, en boca de los protagonistas, aunque la historia ha demostrado que estos mismos (incluso Juez y Negri) han sabido flexibilizar rispideces a la hora de cazar votos.

Realidad electoral y ¿batalla con Espert?

Ahora bien, ¿es posible que Javier Milei compita a nivel nacional sin anexarse a otro espacio opositor? Desde el entorno de los libertarios, consideran que si.

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1486734374200504322 Hoy Milei llega al 20% nacional con la mera boleta, sin armado político, sin fiscales ni punteros, sin campaña. Con más todo esto se mete en el ballottage y gana el 2023. Sombrilla Larreta lo sabe y por eso mandará a Espert y a López Murphy con lista aparte para degradar a Milei. pic.twitter.com/6PPDB39blj — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 27, 2022

En esas proyecciones residiría la actitud política agresiva de Javier Milei, que busca avanzar en el tablero nacional. Desde el espacio, sienten que es momento de pasar de "punto a banca" en la negociación política constante que se lleva adelante con Juntos por el Cambio y el resto de la oposición, entre los que se encontraría José Luis Espert, una versión más centrada del liberalismo profesado por Milei.

La disputa entre ambos referentes, de existir realmente, no sería un dato menor ya que podría menguar el poderío electoral del economista, que se mostró firme y competitivo a nivel CABA. Para ir al interior profundo, se recomienda unidad y potencia, algo que Javier Milei tendría que colectar, ya sea haciendo su propio camino, o abriendo su armazón a propuestas intermedias interpretadas por otros actores.