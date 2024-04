Javier Milei cree que Medio Oriente es La Bombonera

Inexplicablemente, el Presidente argentino, Javier Milei, omitió cualquier referencia de ese último tipo.

La visión binaria y belicosa que remonta el Presidente como barrilete, no le permite comprender que los llamados a la moderación no son un signo de debilidad, sino una posición diplomática inteligente en estas circunstancias, que no desdibuja la condena a los ataques iraníes. La visión binaria y belicosa que remonta el Presidente como barrilete, no le permite comprender que los llamados a la moderación no son un signo de debilidad, sino una posición diplomática inteligente en estas circunstancias, que no desdibuja la condena a los ataques iraníes.

Además, con especial desatino, Milei sostuvo que “la Argentina reconoce el derecho de los Estados-Nación a defenderse”.

No sólo se trata de una perogrullada, sino que alimenta los argumentos de quienes pretenden justificar el ataque iraní como una respuesta a la ofensiva aérea contra el edificio del consulado de Irán en Damasco, registrada el 1 de abril.

Por lo demás, en una posición que debería reflejar al conjunto de la Nación, Milei se entrega a la tentación de hacer política interna menor, al señalar que él tiene ahora una “nueva política exterior” que se basa en la defensa de los valores de Occidente así como en la “defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Es evidente que a la posición Argentina le está faltando calidad y profesionalismo."

Comparativo

Giorgia Meloni / Presidenta del Consejo de Ministros de Italia

La premier aseguró que “el Gobierno italiano reitera su condena de los ataques iraníes contra Israel”. También comunicó: “expresamos nuestra profunda preocupación por una mayor desestabilización de la región y seguimos trabajando para evitarla”.

Emmanuel Macron / Presidente de Francia

El francés condenó “en los términos más enérgicos el ataque sin precedentes lanzado por el Irán contra Israel, que amenaza con desestabilizar la región” y expresó su “solidaridad con el pueblo israelí”, para concluir que “Francia trabaja con sus socios para reducir la tensión y pide moderación”

Rishi Sunak / Primer Ministro del Reino Unido

Afirmó que Irán “ha demostrado una vez más que tiene la intención de sembrar el caos en su propio patrio trasero” y enfatizó que “el Reino Unido sigue defendiendo la seguridad de Israel y la de todos nuestros socios regionales”.

Y luego agregó que su país trabaja para “estabilizar la situación y evitar una mayor escalada”; para asegurar finalmente que “nadie quiere ver más derramamiento de sangre”.

Pedro Sánchez / Presidente del Gobierno de España

En dos mensajes difundidos en las últimas horas, el español condenó “el ataque perpetrado por Irán”, sostuvo la importancia de “evitar a toda costa una escalada regional”, pidió “responsabilidad y contención” de “todos los líderes internacionales”, así como evitar “a toda costa una escalada aún mayor”.

Olaf Scholz / Canciller de Alemania

Sostuvo que “el ataque contra territorio israelí que el Irán lanzó esta noche es injustificable y sumamente irresponsable”. Agregó que “Alemania apoya a Israel y discutiremos la situación con nuestros aliados”.

