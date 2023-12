En la entrevista, consideró que “el triunfo de Milei tiene significado para el mundo, que está muy dividido entre izquierda y derecha”. Y al ser consultado sobre cuál era la importancia de esta victoria electoral, fue contundente: “Nosotros defendemos la democracia y la libertad. Yo soy radical en esa cuestión, (los de la izquierda) no son opositores, son enemigos, porque en el fondo lo que quieren es el poder absoluto y robar nuestra libertad”.

En ese sentido, el ex presidente de Brasil recordó su experiencia como mandatario: “Cuando algunos me decían que debíamos dialogar con ellos, yo pregunto, ¿qué países con gobiernos radicales de izquierda dialogan con otros? No lo hacen… Nosotros defendemos la democracia, la libertad, el libre comercio, la buena relación entre los pueblos y algo muy importante que es la autonomía de cada país. En cambio, cuando la izquierda gana solo tiene un objetivo, que es el poder por el poder a cualquier costo, no piensa en su pueblo. Así como Argentina, Brasil también se empobreció con la izquierda”.

En cuanto a su presencia en la asunción de Milei, Bolsonaro expresó : “Acepté su invitación y vine aquí a acompañarlo, le pido a Dios que bendiga al pueblo argentino”.

---------------

Más contenido en Urgente24:

Leliqs no es bomba pero cuidado con las naftas: +15% (Shell)

Sergio Massa deja dinero para aguinaldo y salarios

Es para Netflix pero 'Pillín' Bracamonte no es Marlon Brando

La playa de Buenos Aires más tranquila para estas vacaciones

Gasoducto Norte: Milei arriesga 7 provincias y Bolivia pone presión