Internet no es como se ve: Ella era tiktoker y la mató por celos

Según familiares de la víctima, el feminicida era sumamente celoso con ella e intentaba controlar su forma de vestir, lo que hacía y con quién hablaba. Los vecinos de la mujer advirtieron que la pareja tenía constantes enfrentamientos, pues aseguran, el hombre no estaba de acuerdo con los videos que la esposa subía a sus redes sociales.

Alexander fue detenido dentro de la vivienda y luego trasladado a una comisaría del distrito para las investigaciones del caso. Además, el violento hecho habría ocurrido en presencia del hijo que tenía la pareja, el menor de 8 años se encontraba en una de las habitaciones donde ocurrió el crimen.

Recreó el asesinato frente a la policía

Durante la investigación, el autor del crimen fue llevado hasta el lugar donde ocurrió todo para la reconstrucción de la escena y sin ningún titubeo contó como fue el asesinato de su mujer.

Alexander pidió efusivamente que lo grabaran detallando los últimos minutos de vida de quien fue su esposa. Ellos vivían juntos desde hace 10 años aproximadamente y, según su confesión, luego del delito que cometió, quiso acabar con su vida, pero no pudo. Continúa el relato:

Entonces dije: acá me toca a mí, pero fui tan cobarde que no me pude suicidar Entonces dije: acá me toca a mí, pero fui tan cobarde que no me pude suicidar

Además, registros de la comisaría del distrito demuestran que este no sería el primer enfrentamiento entre Pinedo y Martínez. Una denuncia que data del 2012 señala a Marilyn Martínez de 17 años y Pinedo de 30, desde ese año ya era víctima de agresiones físicas.

En la denuncia se lee que “le propinó golpes en la cabeza, con puñetes en la entrepierna en presencia de su hijo de 1 año y 2 meses”. Esa habría sido la 5ta vez que la mujer recibía agresiones.

San Borja: sujeto asesina de varias puñaladas a su pareja

El 23 de enero, el Poder Judicial de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva contra Pinedo Barrón por el feminicidio contra su esposa en presencia de su menor hijo dentro de su vivienda del distrito de San Borja.

